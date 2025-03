No parece que corran buenos tiempos para la cultura. Los que llevamos muchos años formando parte del mundo de la creación y del periodismo cultural tenemos la sensación de que quien decide en este campo no tiene la menor idea. Es lo que suele ocurrir ... con determinados políticos aupados por la mediocridad a las cimas del poder. Se imponen sus criterios sin fondo, mandan desde el vacío de la razón, ordenan según sus caprichos, deciden desde el caciquismo y sólo responden ante sus clientes, que no ciudadanos. La cultura no les importa en absoluto; al contrario, la temen y mucho, por eso la saquean para que no vuelva a crecer la hierba.

No saben que pasarán, como les ocurrió a tantos que vagan en el olvido, que en unos años no serán más que humo, que quedaran perdidos en las hemerotecas sin que nadie sepa quiénes fueron. Pero mientras habrán destrozado nuestra herencia cultural, arrasarán los mapas de la creación, harán más grandes las grietas del patrimonio. Porque no saben, pero tampoco quieren saber y les pierde la soberbia. En esta galería entrarían todos esos gerifaltes que deciden programaciones sin seguir el consejo de los profesionales, que censuran o cancelan según el criterio de su ignorancia y que saquean la cultura convirtiéndola en propaganda y servilismo. Yo quería escribir sobre el eternamente proyectado museo de la ciudad de Sevilla. Siempre que viajo a cualquier ciudad me gusta buscar esos centros en los que se cuenta la historia de un lugar. Me fascina el Museo Carnavalet con esos trozos del viejo París a modo de memorabilia. Me asombra el Museo de Ámsterdam con un sorprendente centro de interpretación que invita a viajar por el tiempo. También he visto estupendos proyectos museográficos en pequeñas poblaciones que, sin embargo, han sabido contar qué papel ocupan en la Historia… En Sevilla su historia es un vacío. Paradoja cruel en una ciudad que tuvo un papel protagonista en varias épocas, la ciudad por la que había que pasar para conquistar el mundo. La cuna de grandísimos personajes de la cultura no tiene un lugar para contar qué fue, qué es y qué podrá ser. Ahí está otra vez esa idea recurrente del museo de la ciudad planteada por profesionales, grandes conocedores de Sevilla, que vuelve a caer en el saco sin fondo de los que deciden. Y la ampliación del museo de Bellas Artes que parece un folletín de broma eternamente repetido. O la última 'ocurrencia' de plantar en las Atarazanas lo que ya existe en el espectacular monasterio de la Cartuja. Cuántos titulares perdidos en el olvido, cuántas palabras lanzadas al viento, cuántas promesas huecas… Pero los Atilas de la cultura pasarán. Mientras, seguiremos soñando con una ciudad a la altura de su historia. El sevillano Chaves Nogales, que conocía bien el paño, lo escribió en su día: «¿Cómo es posible que los hombres representativos de Andalucía sean los más ineptos, los más mediocres y retrasados?».

