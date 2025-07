La Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Duda que la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en el caso de los ERE de Andalucía y que exonera parcialmente a los principales dirigentes del PSOE ... andaluz entre los años 90 y la primera década de este siglo, esté obligada a cumplirla porque existe «un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares». Tiene dudas y es razonable su decisión.

España, como Estado miembro de la Unión Europea, está obligada a respetar los derechos fundamentales de Europa; forman parte de nuestro Ordenamiento Jurídico. Estos jueces estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional pudiera ser incompatible con los principios de legalidad penal y los de protección de los intereses financieros de la Unión por lo que suspenden el cumplimiento de la sentencia y preguntan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Que esta decisión, elevar la cuestión al TJUE, puede ser adoptada no presenta duda alguna. Así se ha pronunciado, en estos días pasados, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la apertura de la vista sobre la legalidad de Ley de Amnistía, sobre condonación determinadas partidas económicas durante el procés que fueron destinadas a una finalidad ilegal y no a la prevista en los fondos europeos. Así el presidente del Tribunal, Koen Lenaerts, a preguntas del abogado del Estado español, declaró que «el juez ordinario puede plantear una cuestión prejudicial antes o después». Parece evidente o de cajón, dicho de forma coloquial, que siendo España un país miembro de la UE, los jueces de la Audiencia acudan a la instancia europea en un acto de normalidad jurídica que aporta tranquilidad democrática.

Y aporta esta tranquilidad porque va a permitir conocer si el Tribunal Constitucional está aplicando de forma descolorida los principios de igualdad ante la ley, como pensamos muchos, o no. Y sin salirme de este sentido común pienso que si Pedro Sánchez, el 5 de junio de 2024 en un mitin en Benalmádena (Málaga) al que invitó a Magdalena Álvarez, dijo refiriéndose a la exconsejera, que «también ha sido víctima del vil ataque de la ultraderecha durante muchos años», y el Tribunal Constitucional no deliberó ni votó la sentencia hasta el 18 de junio el caso de los ERE, habrá que pensar que la dictó conforme al decir del propio Sánchez a quien no le presumo capacidad de adivinar el futuro jurídico, por lo que un cierto cosquilleo de intranquilidad genera. Pero, es más, cuando este personaje, este mismo mes de julio y a su llegada a Bruselas, adelanta el sentido del fallo del Constitucional en el caso de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) obliga a pensar que conocía el fallo y que el Constitucional podría haberse ahorrado la votación en uno y otro caso la votación. De cajón que la Audiencia haya planteado cuestión al TJUE y que algunos pensemos que el presidente, al menos, conocía el fallo del antes de dictarse.

Pues, bien, si el TJUE confirma lo que es de cajón habrá de entenderse que las decisiones del Constitucional y, por tanto, las del caso de los ERE de Andalucía, no son conformes a los derechos fundamentales que tienen la obligación de respetar ni se han dictado con independencia.

Sí, tengo malas vibraciones constitucionales sobre el comportamiento de algunos miembros del Constitucional que no se limitan a su presidente, más pumpido que cándido. También respecto la magistrada ponente de ambas decisiones, la Excma. Sra. Inmaculada Montalbán. Por cierto a esta magistrada nacida en Andalucía (Iznalloz, Granada) le fue concedida la Medalla de Andalucía. Esta Medalla es incompatible con una conducta contraria a los valores democráticos y constitucionales. De ahí que si el TJUE anulara ambas resoluciones de las que ha sido ponente, esta realidad mostraría a todas luces que su conducta fue manifiestamente incompatible con los valores democráticos, los principios constitucionales y los derechos fundamentales del Derecho de la Unión Europea y también del Estatuto de Autonomía de Andalucía, conforme al artículo 17 del Decreto 602/ 2019, no merecería ostentarla.