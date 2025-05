El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, ha renunciado a este cargo. Previa dimisión de una diputada extremeña, a la que se han sumado las renuncias ante notario de las cuatro personas que le precedían en la ... lista al Parlamento de Extremadura, ha ganado (sic) la condición de diputado electo y la condición de aforado. El líder extremeño no quería ser diputado; así lo ha venido declarando; es muy probable que la diputada dimisionaria y los renunciantes tampoco querrían dejar de serlo. Sin embargo ha ocurrido. Uno tras otro, en una especie de reacción en cadena, han renunciado a ser diputados y han generado algo jamás visto en la política española –la venezolana, a la que poco a poco nos vamos acercando, es otra cosa–.

Un acontecimiento –la apertura de procedimiento abreviado contra el hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias y once personas más– ha dado lugar a que un líder extremeño se interese, como Santos Cerdán por las obras públicas, por el Parlamento de Extremadura cuando a ni a uno ni a otro parecían interesarles.

Que estas decisiones respondan a una acción organizada desde La Moncloa para lograr que el dirigente extremeño gane la condición de aforado y arrastre, en su ganancia, a David Sánchez, consiguiendo que la música se vaya a otro tribunal, no hay duda alguna. Las dudas surgen en valorar correctamente si la finalidad perseguida –el aforamiento– se ha hecho en fraude de ley; sobre sus efectos y si arrastra en su hacer a David, de forma que se lleve la música y con él, la orquesta a otra parte o tribunal.

Indudablemente es razonable afirmar que esta vocación parlamentaria exprés no es por el bien de Extremadura ni de su Parlamento. Y no lo es porque «el fundamento de la condición de aforado no es otro sino el de evitar que por la vía penal pueda perturbarse el funcionamiento del Parlamento». Es una protección y una garantía del Estado de Derecho dirigida a mantener la división de poderes la que le da razón de ser.

Luego, a pocas entendederas que se tengan, habrá que pensar que si el Parlamento de Extremadura no se encuentra perturbado en su hacer por cuanto ninguno de sus miembros está sujeto a investigación penal, la incorporación como diputado de un sujeto sobre el que se ha abierto, por otro poder del Estado –el judicial–, un procedimiento penal por prevaricación y tráfico de influencias no es para garantizar el buen funcionamiento. Es para lograr un privilegio que le proteja y se extienda a la familia. Sí, estamos de acuerdo, es un fraude sin duda alguna. Un fraude político; se utiliza la condición de parlamentario para lograr un privilegio, como aforado, y perturbar la Cámara legislativa con su presencia, empleando su tiempo en cuestiones a ajenas a su labor. Que este fraude sea legal; que no pueda ganar la condición de aforado y… es otra historia.

Tal vez, si de la dimisión de la parlamentaria o si los que han apostatado de su condición de servidores públicos por el bien superior que duerme en La Moncloa, hubiera demostración cumplida de que hubieran sido forzados a dimitir o renunciar pudiera anularse la condición de aforado y abrir otras vías, todo en sede judicial. La cuestión ahora es que aquellos ábalos trajeron estos gallardos.

Claro que, a veces, puede que no se logre el efecto deseado. No sería la primera vez.

Baste recordar que el Tribunal Supremo en su auto de 2 de marzo de 2015, sustentado en un informe del Fiscal Superior de Justicia de Andalucía y otro más del mismo Tribunal de 13 de noviembre de 2014, puede ser razonable por conveniente dividir la causa en diferentes piezas separadas, permitiendo el conocimiento en distintas piezas, dado que la conexión funcional no es ni debe ser determinante y pudiera estar justificada la decisión.

En fin, ya decidirán los jueces. Ahora lo evidente es que La Moncloa ha ordenado a sus servidores que este procedimiento cambie de manos y que el Parlamento autonómico se perturbe, incorporando al líder del PSOE extremeño en una orquesta que quiere sonar en un tribunal que no es el suyo, buscando un privilegio que no es parlamentario. Es el socialismo nuevo. El de Sánchez. Como siga así va a tener que convocar elecciones anticipadas para aforar a toda la familia.