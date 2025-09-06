Suscríbete a
Emilio Vara, tabernero, y poeta, filósofo... sevillano, pega en las páginas de ABC de Sevilla cada domingo una de sus ideas, pequeñas sentencias sobre la vida y la ciudad, como tantas que cuelga de las paredes de Casa Moreno, donde trabaja. Sus pensamientos, trasladados con una cuidada caligrafía a papeles blancos, son reflexiones dignas de alguien que puede ser considerado un millonario contemporáneo porque, como dice, «vive para lo que le emociona»

Estos simples trazos de tinta caliente deberían empezar hablando de un niño pegado a un periódico que soñaba con ser escritor y que acabó detrás de un mostrador caligrafiando las cuentas en las servilletas de papel para alegrar y complacer a los clientes.

Creo en ... lo que no fui.

