Emilio Vara, tabernero, y poeta, filósofo... sevillano, pega en las páginas de ABC de Sevilla cada domingo una de sus ideas, pequeñas sentencias sobre la vida y la ciudad, como tantas que cuelga de las paredes de Casa Moreno, donde trabaja. Sus pensamientos, trasladados con una cuidada caligrafía a papeles blancos, son reflexiones dignas de alguien que puede ser considerado un millonario contemporáneo porque, como dice, «vive para lo que le emociona»

Estos simples trazos de tinta caliente deberían empezar hablando de un niño pegado a un periódico que soñaba con ser escritor y que acabó detrás de un mostrador caligrafiando las cuentas en las servilletas de papel para alegrar y complacer a los clientes.

Creo en ... lo que no fui.

Soy Emilio Vara Dorado, de profesión periodista frustrado, pero me gano la vida como sicólogo de barra. Mi pasión es el periodismo y sus vertientes literarias. Intento macerar el trabajo con la devoción. Entre papelones de grasa y cuartillas de tinta, entre chacinas y palabras llenas de sabor a Sevilla bien majá. Vivo muy despacio, tan despacio que el tiempo me huye al amanecer. Quien se desentiende de la prensa se desentiende de la vida. Soy un verso que rima con vida, alegría y libertad. Soy así. Soy mi amor platónico. Si no sirvo, no sirvo. Domingo, 31 de agosto de 2025: La sombra de la rutina ya planea sobre nuestras cabezas.

