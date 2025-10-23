Suscríbete a
Urbanismo se pone las pilas

Una licencia de obra no llegaba antes del año, eso siempre y cuando no tuviera que pasar por la Comisión de Patrimonio

Elena Martos

Elena Martos

La ventanilla de licencias de obra de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla empieza a conceder permisos a más velocidad que la de la venta de billetes de la estación de Santa Justa. Un promotor de la ciudad ya puede decir que ha esperado sólo ... siete días para disponer de todos los papeles para construir un hotel de nueva planta en Nervión. Un plazo que se iba a más del año con el anterior sistema, siempre y cuando el proyecto no tuviera que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio. Eso podía demorarlo otros seis meses en el mejor de los casos.

