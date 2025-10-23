La ventanilla de licencias de obra de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla empieza a conceder permisos a más velocidad que la de la venta de billetes de la estación de Santa Justa. Un promotor de la ciudad ya puede decir que ha esperado sólo ... siete días para disponer de todos los papeles para construir un hotel de nueva planta en Nervión. Un plazo que se iba a más del año con el anterior sistema, siempre y cuando el proyecto no tuviera que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio. Eso podía demorarlo otros seis meses en el mejor de los casos.

Esta agilidad inusual ha sido posible con un simple cambio de de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), que ya ha ratificada el Pleno y que cambia por completo el panorama del desarrollo inmobiliario en la ciudad. De pronto, inversores y promotores vuelven a mirar a Sevilla como un destino de oportunidad cuando hasta hace unos meses veían sólo lo veían como un problema. «Me duele decirlo, porque me duele mi ciudad, pero es la última vez que planteo algo aquí. Hasta en el extranjero tratan mejor a los empresarios», confesaba un promotor local hace sólo un mes a la salida de un encuentro empresarial. Más de un año y medio llevaba esperando la aprobación de un proyecto y tiene otros dos en lista de espera.

La experiencia tras este cambio administrativo demuestra que si hay voluntad política se puede engrasar la pesada maquinaria funcionarial, aunque eso suponga dar entrada a instituciones externas. En este caso serán las Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (EUCA) y los colegios profesionales, como explica magníficamente en la página anterior el compañero Mario Daza, los que ejercerán de 'notarios' de la buena praxis y contribuirán con su intermediación a la reducción de plazos y al fluir de la inversión.

Eso es lo que que define realmente el éxito de una ciudad, que la administración dé respuesta a la iniciativa emprendedora; que funcione como una administración exprés, sin renunciar a uno sólo de los sistemas de control para garantizar que el urbanismo sea el adecuado, que se cumplan todas las obligaciones fiscales y legales. Eso es también colaboración público-privada, el tan manoseado modelo del que todos los políticos hacen bandera, pero que en la práctica, muy pocos son capaces de aplicar con eficacia. Al Ayuntamiento de Sevilla hay que reconocerle que ha sabido hacerlo, ha aprovechado las ventajas de la nueva ley andaluza (Lista) para lograr algo que parecía imposible –aunque sea de sentido común– y es que el tiempo de construcción de un proyecto sea más largo que el de trámite.