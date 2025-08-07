Suscríbete a
Urbanismo a dos velocidades

Cinco años después el Distrito Portuario sigue siendo una bonita infografía en el despacho de Rafael Carmona a la espera de otro trámite

Elena Martos

Elena Martos

Cuesta entender cómo unas cosas van tan rápidas en esta ciudad y otras tan terríblemente lentas. A veces, muchas veces, incluso tratándose de actividades o proyectos similares. Si uno se sitúa en el centro de puente de Los Remedios con la mirada puesta en la ... glorieta de Los Marineros Voluntarios, verá que a la izquierda ya están rematados los edificios de oficinas de la antigua Altadis, empiezan a coger forma los nuevos jardines de Manuel Ferrand y el edificio Cubo ha dejado de ser una colmena vacía para convertirse en el nuevo centro de negocios de la ciudad. A la derecha, superadas las obras del Jardín de las Cigarreras, permanecen las grúas abandonadas del muelle de Tablada ya sin un solo barco, salgo algún crucero en temporada, y a la espera de que las administraciones terminen de dar luz verde al último espacio de ocio que recuperará la ciudad.

Comentarios
0
