Cuesta entender cómo unas cosas van tan rápidas en esta ciudad y otras tan terríblemente lentas. A veces, muchas veces, incluso tratándose de actividades o proyectos similares. Si uno se sitúa en el centro de puente de Los Remedios con la mirada puesta en la ... glorieta de Los Marineros Voluntarios, verá que a la izquierda ya están rematados los edificios de oficinas de la antigua Altadis, empiezan a coger forma los nuevos jardines de Manuel Ferrand y el edificio Cubo ha dejado de ser una colmena vacía para convertirse en el nuevo centro de negocios de la ciudad. A la derecha, superadas las obras del Jardín de las Cigarreras, permanecen las grúas abandonadas del muelle de Tablada ya sin un solo barco, salgo algún crucero en temporada, y a la espera de que las administraciones terminen de dar luz verde al último espacio de ocio que recuperará la ciudad.

El Distrito Portuario sigue siendo una bonita infografía sobre la mesa del despacho de Rafael Carmona. No por falta de impulso ni de ganas de promoverlo, sino por la pesada burocracia que sigue retrasando un proyecto de ciudad. La Junta de Andalucía decidió declarar estratégico el otro, el que promueve un fondo de inversión privado que no tiene sede social en Andalucía. No el de una institución pública, en este caso gobernada por el mismo color político y que abrirá otro muelle a los ciudadanos.

Dos desarrollos, anunciados a la par que han necesitado cambios de PGOU, consultas a la Comisión de Patrimonio y que han sobrevivido a la pandemia que todo lo alteró. Sin embargo, uno está en ejecución y se empezará a entregar a los operadores a finales de este año y el otro sigue aún en la mesa de un funcionario –en este caso de la Consejería de Fomento–.

Quizá tenga que ver con el entorno, que todo lo que se diseña en los lugares del 29 se tiende a eternizar. Ahí está la obra de rehabilitación del Lope de Vega y sus exteriores, la recuperación de los elementos dañados en la Plaza de España o el solar del Puesto de Los Monos, que un promotor sevillano adquirió hace más de un año y medio y todavía anda de trámites para que la Gerencia de Urbanismo le emita la licencia de obra. No para construir un hotel ni unos apartamentos turísticos, sino un bloque de viviendas, con la necesidad imperiosa que tiene Sevilla de nueva oferta. Sin embargo, al otro lado de la SE-30, todo es rapidez para que Metrovacesa siga levantando edificios residenciales.

El nuevo barrio crece a velocidad de vértigo, como debería de ser todo en la ciudad que aspira a ser la locomotora de Andalucía. De nuevo las dos marchas del urbanismo sevillano que gestionan los mismos políticos y los mismos funcionarios.