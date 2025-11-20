Sin grandes actos de presentación ni alardes mediáticos, la aeronáutica sevillana disfruta del mejor momento de actividad, reconocimiento y producción de las últimas dos décadas. No se recordaba un boom igual desde la designación de Sevilla como base final de ensamblaje del A400M. Ayer lo ... volvía a confirmar el presidente de Airbus España, Javier Sánchez, que felicitó personalmente a los instructores de la escuela de pilotos militares por el quince aniversario desde su fundación.

Y el proyecto de futuro, además del avión táctico, es el Eurodrone, la aeronave no tripulada que utilizarán las fuerzas armadas de España, Francia, Italia y Alemania y que desarrollan en consorcio tres campeones industriales: Airbus, Dalssault y Leonardo. Partes críticas de su estructura se fabricarán y se ensamblarán en las factorías andaluzas, con Tablada como base de operaciones. El proyecto está asegurado y dispone desde hace tres años de la financiación necesaria. Si logra superar las dificultades técnicas y los egos de los gobiernos aliados, será la gran oportunidad que esperaba la industria sevillana para dar el salto tecnológico.

De momento, el viento sopla de cara y el timón no se tuerce. La industria auxiliar se está organizando para ganar músculo como la situación requiere y las ingenierías andaluzas como Skylife le ganan contratos a grandes referentes europeos del sector y lograrán imprimir su sello en el futuro Eurodrone.

Sin embargo, no está a salvo de riesgos este proyecto que tantas esperanzas genera. Ya hay voces que alertan de que Francia va a romper la baraja por las dificultades para imponerse como líder y por sus intereses en otros modelos militares. Pero no hay que proyectarse en la fatalidad y seguir siempre la hoja de ruta que tiene señalado el siguiente hito en la primavera, cuando se empezarán a fabricar los primeros prototipos del fuselaje central, el empenaje de cola y la planta de potencia de este dron.

De la destreza en su manejo se encargará la misma escuela de pilotos que ayer visitaba el presidente de Airbus junto a Jorge Paradela. Por sus instalaciones, que parecen más una sede de Naciones Unidas que un centro de entrenamiento, pasan cada año 2.500 alumnos que formarán parte de las tripulaciones mejor preparadas del mundo. Militares de distintos rangos, con sus respectivos uniformes, se confunden entre sus pasillos. Hasta 90 nacionalidades distintas llegan a convivir en estas instalaciones que durante quince años no han dejado de crecer, pasando de un par de simuladores estándar, hasta los cinco actuales de modelos tan avanzados como el A400M o el nuevo C295. Este era el futuro que esperábamos. Que no se nos escape de las manos.