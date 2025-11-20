Suscríbete a
SEVILLA AL DÍA

Sevilla gana alas nuevas

No se recordaba un boom igual en la aeronáutica desde la designación de Sevilla como base de ensamblaje del A400M

Elena Martos

Sin grandes actos de presentación ni alardes mediáticos, la aeronáutica sevillana disfruta del mejor momento de actividad, reconocimiento y producción de las últimas dos décadas. No se recordaba un boom igual desde la designación de Sevilla como base final de ensamblaje del A400M. Ayer lo ... volvía a confirmar el presidente de Airbus España, Javier Sánchez, que felicitó personalmente a los instructores de la escuela de pilotos militares por el quince aniversario desde su fundación.

