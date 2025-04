Qué le falta al puente del Centenario para terminar la obra? ¿Usted no lo piensa cada vez que pasa con el coche? Que sólo venían a cambiarle los tirantes y abrirle un carril y ya llevamos dos años y medio sin que a aquello se ... le vea final. Allí hay cada vez más andamios, grúas más altas y el recurrente corte nocturno del tráfico que ya empieza a parecer que lo hacen sólo para dar la sensación de que se mueve algo, porque avances se aprecian muy pocos. A este ritmo vamos a ver terminado antes el puente de la SE-40. Es desolador que sea la única infraestructura importante que tiene el Gobierno central en ejecución en Sevilla y nadie sabe por dónde va el tajo. A día de hoy, el ministerio de Óscar Puente, que es el promotor, no ha vuelto a dar un nuevo plazo a pesar de que la reinauguración estaba prevista para diciembre. Y aquí seguimos a la espera.

Ni siquiera las empresas sevillanas, que son precisamente un referente internacional en la construcción de puentes y que tienen los talleres a pie de obra, saben qué está pasando. Ellas todavía no han cortado ni una sola placa de acero para el Centenario sencillamente porque no se lo han encargado. Hasta el momento no tienen participación alguna en el proyecto y no será por credenciales. De esas naves salió el tablero del segundo puente de Cádiz, que es uno de los más altos de Europa, y el de Montreal, en Canadá, uno de los más extensos del mundo. Han exportado proyectos para Suecia, para Malta, para Noruega que han sacado casi ensamblados a través del río, pero no tienen claro si van a tener algún papel en el de su ciudad.

Tampoco tiene garantías sobre el final de la obra el Puerto de Sevilla, que ha prestado los puentes de la esclusa que sigue pagando para que los camiones crucen el río. Por allí pasan a diario más de 10.000 vehículos de gran tonelaje y un número importante de turismos que evitan la SE-30 para ahorrarse los atascos, porque esos viales alternativos no han terminado con el cuello de botella como presumía Ábalos, hoy convertido en «ese señor del que usted me habla», cuando presentó el proyecto siendo todavía ministro de Transportes. Nos dio el caramelo de los seis carriles en el Centenario para enterrar los túneles con el argumento de que eran demasiado caros y difíciles de hacer y a día de hoy no tenemos ni puente ampliado ni proyecto redactado para cerrar la SE-40. Ahora le intentan colar el mismo argumento a Valladolid, precisamente la ciudad del nuevo ministro, para no hacerle el soterramiento ferroviario prometido. A ver si les sale la jugada igual de redonda.

No lo vimos venir porque el arreglo parecía demasiado simple como para que nos volvieran a engañar, pero vamos camino de que la obra del Centenario se sume también a la lista de agravios de las administraciones públicas con las infraestructuras de Sevilla. Ni seis carriles, ni túneles de la SE-40, ni más capacidad en la AP-4, ni tren para el aeropuerto. Todo sigue siendo un eterno suma y sigue.