Las Atarazanas van camino de cumplir su cuarto año en obras y todavía queda un quinto. El reciente anuncio de la constructora Avintia de que los trabajos había terminado no hacía mención a todo lo que quedaba por rematar y que hoy cuenta la compañera ... Rocío Vázquez en esta mismas páginas. La nueva cuadrilla de obreros tendrá que darse mucha prisa para que la Consejería de Cultura y la Fundación Cajasol puedan inaugurar alguno de los espacios principales antes de que la campaña de las andaluzas prohíba cualquier corte de cinta. Eso, siempre que Pedro Sánchez no se vea obligado a convocar elecciones.

Salas para exposiciones, un auditorio y la confección del museo, dedicado al descubrimiento de América y al pasado marítimo y naval de Sevilla es el tajo que todavía está pendiente y que supone nada menos que quince millones de euros por invertir. Haría bien el gobierno andaluz en no caer en las prisas por apuntarse un tanto abriendo este equipamiento antes de que esté rematado.

Después de tanto tiempo de espera, de tantos desencuentros y del tesón de la consejera Patricia del Pozo en sus dos etapas al frente de Cultura por salvar uno de los proyectos que más ilusión ha generado en la ciudad, es justo que la cortina se descubra cuando todo esté de verdad terminado.

Pocas iniciativas han motivado más al sector cultural sevillano desde la apertura de CaixaForum junto al rascacielos en marzo de 2017. Los antiguos astilleros eran precisamente la ubicación preferida para albergar aquel museo privado que terminaba huyendo a la Cartuja después de numerosas decepciones, problemas judiciales y de presupuesto que derivaron en la amenaza de abandono por parte del promotor ante la falta de avances con la anterior administración socialista.

Parecía entonces que Sevilla iba a perder su gran museo y, sobre todo, la única oportunidad de recuperar el último monumento mandado a construir por el mismísimo Alfonso X el Sabio. La capital veía una vez más reducido a escombrera uno de sus edificios más singulares mientras otras como Barcelona habían restaurado sus atarazanas y las habían entregado a la cultura casi un siglo antes.

La oportunidad llama otra vez a la puerta y, al menos, ya la fase más compleja de la construcción está terminada. Sevilla tendrá al fin un museo a la altura de su historia. Por el camino la ciudad ha ido borrando las huellas de su pasado marítimo y naval. Perdió la Universidad de Mareantes que se erigió en el Palacio de San Telmo y también los astilleros públicos, ahora relegados a un taller de reparación de embarcaciones. Es justo que al menos quede la memoria en una sala de exposición.