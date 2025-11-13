Suscríbete a
ABC Premium

sevilla al día

Manual del mangazo

La UCO ha venido a confirmar el relato de un auténtico pelotazo desde la retaguardia de la política y sin ostentar un solo cargo importante

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

los que defienden que en política no se hace uno rico deberían echarle un ojo al chiringuito empresarial que tenía montado Rafael Pineda y señora, junto a la camarilla socialista que empezaron con una fundación social para el debate de las ideas y terminaron con ... todo un holding para dar pelotazos inmobiliarios. Sin duda, fluyeron las ideas en aquel colectivo Diserta, que seguramente se montó con el objetivo de pedir un local gratis al Ayuntamiento para celebrar las quedadas. Y de ahí al estrellato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app