los que defienden que en política no se hace uno rico deberían echarle un ojo al chiringuito empresarial que tenía montado Rafael Pineda y señora, junto a la camarilla socialista que empezaron con una fundación social para el debate de las ideas y terminaron con ... todo un holding para dar pelotazos inmobiliarios. Sin duda, fluyeron las ideas en aquel colectivo Diserta, que seguramente se montó con el objetivo de pedir un local gratis al Ayuntamiento para celebrar las quedadas. Y de ahí al estrellato.

La UCO ha venido a confirmar todo lo publicado por ABC desde hace un mes y medio. El relato de un auténtico mangazo desde la retaguardia de la política. Sin haber ostentado nunca cargos de responsabilidad, más allá de una concejalía de Medio Ambiente y la gerencia de una empresa municipal en Sevilla, Pineda logró manejar los hilos de esta trama que vuelve a recordar lo más cutre e indignante de la política del mangazo. Un tiempo que parecía superado tras las sentencias de los ERE, de la Gurtel, de los pagos en puticlubs con dinero público y que ahora aflora de nuevo con las mordidas en obras y con esta otra corrupción todavía más baja, trufada, además, con tratos de favor a narcotraficantes, según se desprende de las conversaciones interceptadas mediante pinchazos telefónicos.

Lo que sí tiene arte en todo esto es la estructura empresarial diseñada por la camarilla para hacerse favores los unos a los otros hasta conseguir el objetivo, que es dar el pelotazo y embolsarse un par de millones, aunque luego haya que repartir hasta con un funcionario de Emvisesa que puso la operación inmobiliaria a tiro.

Casi logro convencer al compañero Jesús Díaz, que ha tenido que analizar sociedad por sociedad toda esta maraña, de que entre manos tenía materia más propia de la sección de Economía que de Sevilla. El relío de nombres, fundaciones y empresas no lo van a persuadir, desde luego, de seguir publicando cada avance en el caso, que vuelve a poner en la picota a otra empresa pública como ya hicieran en su día con la Agencia Idea. Y en esta ocasión, a la que más tarea tiene por delante para afrontar la emergencia nacional de la falta de vivienda asequible.

El escándalo por la venta de la parcela de la mujer de Rafael Pineda -que por cierto es odontóloga de profesión, no consultora inmobiliaria- pone en tela de juicio la gestión de Emvisesa, aunque fuera durante otra etapa.Un gobierno cambia tras unas elecciones; una empresa municipal, que acude al mercado, a la banca o a Europa para financiar proyectos siempre es la misma y su credibilidad es la única carta de presentación. No juguemos con eso.