La línea 3 del metro de Sevilla ya está totalmente dibujada. El miércoles desvelaba la consejera de Fomento el diseño definitivo del tramo sur, que sigue el mismo itinerario que dejaron sobre el plano los sucesivos gobiernos socialistas con la novedad de la ampliación hasta ... el hospital de Valme. Este es el punto de partida de la siguiente ampliación de la red que por fin se empieza a vertebrar. Y de un proceso largo, larguísimo hasta superar todos los trámites administrativos y, sobre todo, volver a amarrar una inversión millonaria.

La Junta no renuncia a la cofinanciación del Gobierno central, al que seguirá exigiendo que equilibre el déficit de infraestructuras que arrastra la ciudad. La promesa de que Sevilla iba a tener metro es de hace cincuenta años, pero no ha prescrito, ni siquiera se ha derogado la ley de 31 de octubre de 1975, aprobada antes de que se creara el sistema de autonomías, que dice que el Estado debe sufragar esta obra. Y de hecho se utilizó este mismo argumento para financiar la línea 1 y el primer tramo de la línea 3 que está ahora en construcción.

En ambos casos el Ejecutivo ha asumido la mitad del coste. Ese será el objetivo para esta nueva ampliación que cristalizará dentro de unos años. Aunque mucho me temo que para entonces las administraciones tengan una disponibilidad de recursos bastante más limitada. Ni estarán al alcance los fondos europeos ni se podrá fiar todo al presupuesto, del que colgarán obligaciones como el sistema de pensiones –seguramente la negociación por la financiación del metro se resuelva antes que la reforma para que sea sostenible–.

Queda el recurso de la financiación público-privada, tan alabada por los políticos que lo convierten casi en una filosofía, aunque en la práctica, se queda en un párrafo aprendido de memoria para los discursos. Oímos repetir con frecuencia las bondades del modelo al alcalde José Luis Sanz y al consejero Jorge Paradela. También lo lleva en todas sus intervenciones el presidente de la Junta, pero a la hora de la verdad, la colaboración entre lo público y lo privado se topa con la cerrazón del funcionariado, que ni siquiera tiene pliegos o documentos modelo para llevarlo a la práctica.

¿Qué proyectos de financiación público-privada han salido adelante en los últimos años? Ni siquiera se ha recurrido a esa vía para la ampliación del metro de Sevilla, ni de los de Granada y Málaga. Las trabas administrativas terminan ahuyentando a los fondos de inversión y a las constructoras. Al final, será otra oportunidad perdida.