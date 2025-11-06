Suscríbete a
ABC Premium

sevilla al día

Insur ya tiene medalla

No hay mayor reconocimiento a una trayectoria que facilitar la labor del homenajeado para que tenga continuidad

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento concederá la Medalla de la Ciudad a Insur por su ochenta aniversario y su trayectoria durante todos estos años, manteniendo en Sevilla la sede social y el centro de decisiones del grupo, aunque el mayor volumen de actividad y de negocio haya estado ... durante mucho tiempo en otras ciudades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app