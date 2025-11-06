El Ayuntamiento concederá la Medalla de la Ciudad a Insur por su ochenta aniversario y su trayectoria durante todos estos años, manteniendo en Sevilla la sede social y el centro de decisiones del grupo, aunque el mayor volumen de actividad y de negocio haya estado ... durante mucho tiempo en otras ciudades.

El alcalde ha querido reconocer esa apuesta por la tierra que ha hecho Ricardo Pumar y su equipo, incluso en los momentos más duros, cuando bancos y administraciones públicas cerraban el grifo y negaban el apoyo durante la crisis inmobiliaria de 2008. Incluso entonces esta compañía, la única sevillana que cotiza en los mercados –lo viene haciendo desde hace más de 40 años–, cumplió con sus proveedores y mantuvo intacta la plantilla.

Ahora también quiere poner los medios para aliviar lo que su presidente califica como «una emergencia nacional», que es la escasez de vivienda. El grupo está dispuesto a construir bloques de piso a precio asequible, pero reclama colaboración para poner suelo finalista en el mercado sobre el que poder edificar. Ese es el principio para empezar a atajar el problema. Luego hablaremos de facilidades para la financiación, rebajas fiscales o los mecanismos que sean necesarios para que jóvenes y familias con bajos ingresos tengan acceso a la vivienda en condiciones dignas.

Es de justicia valorar al que aporta empleo, conocimiento y un urbanismo de calidad evitando el pelotazo rápido. No hay mayor honor que la condecoración más destacada que concede la corporación municipal. Pero si de lo que se trata es de reconocer una trayectoria, no hay mejor manera que facilitar la labor del homenajeado para que tenga continuidad.

Y el Ayuntamiento de Sevilla lo está haciendo, incoporando mecanismos para tramitar licencias de obra en una semana. Lo puso en marcha, precisamente con un proyecto de Insur, que es el nuevo hotel que promoverá en el antiguo edificio de Endesa de la avenida Diego Martínez Barrios. Primero le autorizó la licencia y luego la Medalla, en contra del estilo 'ojanesco' de esta ciudad que es generosa en alabanzas y egoísta en ofrecer soluciones.

Esta agilidad burocrática tan inusual ha sido posible con un cambio de ordenanza, ya ratificada en el Pleno. Una diferencia que cambia por completo la percepción de inversores y promotores en un momento de dinamismo económico como no había conocido la ciudad desde la Exposición Universal de 1992. Pendiente queda ahora la 'medalla' de la colaboración público-privada, tan necesaria en estos momentos y con un grupo de promotores potentes como los que tiene la ciudad capaces de ofrecer soluciones reales al primer problema de los ciudadanos.