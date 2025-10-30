Suscríbete a
La información embarrada

Responsabilidades, como si el alcalde, el concejal de Seguridad o el meteorólogo de guardia de la Aemet pudieran predecir el aguacero

Elena Martos

Elena Martos

Sólo un día después del temporal que ha dejado anegados garajes y sótanos del centro de Sevilla llega la hora de pedir responsabilidades. Como si el alcalde, el concejal de Seguridad o el meteorólogo de guardia de la Aemet estuvieran obligados a predecir que una ... tromba de agua iba a desbordar el alcantarillado. Oh, sorpresa. Llueve en octubre y lo hace de forma torrencial. Se arrían los parques, se forman balsas en algunas calles y hay un caos de tráfico en la ciudad. Lo hemos vivido decenas de veces, pero con los primeros rayos del sol tras la tempestad todo quedaba terminado. Se ayuda al comercio, al bar o a la comunidad de vecinos que ha sufrido los daños y se pasa página. No hay más debate en torno a lo que es irremediable.

