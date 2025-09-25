Suscríbete a
ABC Premium

Ideas que hierven

Once años ha cumplido el Espacio_Res, el brazo social de Insur, que ha impulsado ya a 320 startups y 1.348 emprendedores

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De manera muy discreta, sin hacer ningún ruido, se cuecen ideas cada día en el corazón geográfico de la avenida República Argentina. Por el Espacio_Res, convertido en el brazo social de Insur, han pasado ya 320 startups y 1.348 personas. Un proyecto nacido ... como aceleradora de empresas que ha llevado a la máxima expresión el concepto ecosistema tecnológico. No hay paredes ni pantallas que separen a unos emprendedores de otros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app