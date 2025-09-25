De manera muy discreta, sin hacer ningún ruido, se cuecen ideas cada día en el corazón geográfico de la avenida República Argentina. Por el Espacio_Res, convertido en el brazo social de Insur, han pasado ya 320 startups y 1.348 personas. Un proyecto nacido ... como aceleradora de empresas que ha llevado a la máxima expresión el concepto ecosistema tecnológico. No hay paredes ni pantallas que separen a unos emprendedores de otros.

Once años ha cumplido la iniciativa, que se gestó en lo peor de la crisis inmobiliaria cuando muchas compañías del sector liquidaban sus activos o disolvían las sociedades para evitar a los acreedores. Hoy Espacio_Res es mucho más que unas oficinas a precio asequible para empresas jóvenes. Dentro hay un equipo de mentores que han contribuido a catapultar proyectos como Myhixel, OpenWebinars, Zinkee, CoverManager o Tipsi.

Ricardo Pumar señaló a la incubadora de startups como una apuesta de futuro en su discurso del 80 aniversario del grupo. Y ayer comenzó por aquí un tour con medios de comunicación locales y especializados para mostrar activos de las distintas divisiones de la compañía. Ante los periodistas, admitió que «la responsabilidad social de las empresas se tiene que demostrar y esta es nuestra forma de hacerlo, apostando por los que tienen una idea y quieren desarrollarla». Dijo que eso es lo único que hace falta para encontrar acomodo en estas oficinas que nada se diferencian de las que el grupo arrienda a grandes compañías, sólo la renta, mucho más asequible cuando se consigue ser aceptado en los programas de mentorización.

Estos once años de trayectoria de Espacio_Res han dado para mucho, aunque se haya hecho muy poca publicidad del asunto. A veces es necesario cocinar los proyectos a fuego lento sin encender los focos hasta que terminen hirviendo y que los protagonistas sean los emprendedores y no las lanzaderas.

En este tiempo, el 76% de las 320 startups que han pasado por este espacio han sobrevivido al tercer año de actividad. Unas ampliando servicios y productos y otras evolucionando, pero han logrado consolidar un modelo de negocio. Otro dato que confirma el éxito es que han levantado fondos por valor de 10,4 millones de euros, que de entrada puede parecer una cifra baja, pero que para el universo startup es todo un capital. Y han participado en casi 600 eventos.

En estos momentos siguen esa misma senda otras 77 firmas tecnológicas que aspiran a llevar sus proyectos al siguiente nivel y codearse con las grandes. Esa labor de mentor es la manera que ha tenido Insur de entender la responsabilidad social para seguir dejando huella en la ciudad.