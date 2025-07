Lo del respeto a las instituciones y al lugar donde reside la soberanía del pueblo ha quedado, desde luego, para los discursos y actos solemnes. El lamentable espectáculo que dieron ayer sus señorías en el pleno del Parlamento de Andalucía demuestra que en la política ... ya no hay líneas rojas ni mucho menos educación. Y tras la algarada en las bancadas de la cámara andaluza llegó el 'pasteleo' en la puerta con los periodistas, quizá en un intento ridículo para suavizar las crónicas que se iban a publicar algunas horas después.

Tras estas escenas, que compiten en lenguaje y ordinariez con el teatrillo de tertulianos de la peor telebasura, los señores diputados, que nos salen a 3.343 euros al mes de salario base –sin contar las dietas– se marchan tan tranquilos después de reventar un pleno en el que venían a debatir sobre los problemas de los ciudadanos.

El nivel de agresividad en las intervenciones que se vivió ayer en la bancada socialista no tiene precedente. Si la estrategia es embarrar y crispar hasta que amaine el temporal de escándalos del PSOE, estamos aviados... Con un presidente sitiado por la corrupción y atornillado al sillón, la suma millonaria de las mordidas en obras públicas, las nauseabundas conversaciones sobre repartos de prostitutas entre los integrantes de la trama del caso Koldo y lo que está por venir tras los últimos registros de viviendas de exaltos cargos, mucho van a tener que gritar si es que pretenden evitar así que se hable del asunto.

Con estas tácticas, los diputados socialistas van aumentar las listas de espera del SAS, entre los que ponen la mano en el fuego por sus compañeros de conducta reprochable y se terminan achicharrando y los que se desgañitan hasta la afonía como la algecireña Rocío Arrabal, a la que ahora todos le ponemos cara por convertirse ayer en la reina de la bronca. No usó precisamente la fina metáfora para discutir con el contrario. Que tú me sacas el intercambio de prostitutas de Ábalos y Cerdán o las formas nada elegantes de Paco Salazar 'el Brevísimo', pues yo te echo en cara la denuncia al alcalde de Algeciras a voz en grito.

Con semejantes representantes públicos no es de extrañar que los niveles de abstención crezcan en cada cita con las urnas. Y ese en el mejor de los casos. Luego está el hartazgo ciudadano que se ejerce dando el apoyo a cualquier iluminado con un canal de Youtube. La presencia de individuos como Alvise Pérez o Vito Quiles en las instituciones es muestra de ello. Y no digo que votar por puro enfado no sea tan legítimo como hacerlo por la fidelidad a las siglas, pero luego no se escandalicen con los resultados.