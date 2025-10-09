Suscríbete a
ABC Premium

Una dimisión y qué más

Con una cabeza sobre la bandeja se desactivan las protestas, pero no se elimina el problema

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un plan de choque con contratos e inversiones millonarias y un político solvente al frente de la Consejería de Salud. Se podría decir que el presidente de la Junta ha hecho todo lo que está en su mano por zanjar la crisis del cribado del ... cáncer de mama. Quizá ha tardado más de lo esperado, el cese de Rocío Hernández debió de ser inmediato o justo después de reconocer que al menos dos mil mujeres que tenían un diagnóstico sospechoso no fueron informadas. Pero ha llegado y ofrece al pueblo lo que pedía en la calle en el mismo instante en el que Juanma Moreno se dirigía a los espectadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app