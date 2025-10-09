Un plan de choque con contratos e inversiones millonarias y un político solvente al frente de la Consejería de Salud. Se podría decir que el presidente de la Junta ha hecho todo lo que está en su mano por zanjar la crisis del cribado del ... cáncer de mama. Quizá ha tardado más de lo esperado, el cese de Rocío Hernández debió de ser inmediato o justo después de reconocer que al menos dos mil mujeres que tenían un diagnóstico sospechoso no fueron informadas. Pero ha llegado y ofrece al pueblo lo que pedía en la calle en el mismo instante en el que Juanma Moreno se dirigía a los espectadores.

Con una cabeza sobre la bandeja se desactivan las protestas, pero no se elimina el problema. La crisis lo perseguirá hasta la cita con las urnas del próximo junio –ahora más que nunca es improbable el adelanto electoral en Andalucía–. El plan de choque es sólo un punto de partida y el tiempo es demasiado corto para obtener resultados que reviertan la situación. Ya pasó con otro plan de choque, el de las listas de espera quirúrgicas, que ha tenido efecto en la estadística, pero no en la percepción de los ciudadanos. Hoy muchos siguen pensando que la sanidad está peor que nunca. El mayor presupuesto de la historia de la comunidad destinado a los servicios públicos y qué poco está luciendo.

La atención primaria, toda la estructura de prevención, que es la primera ventanilla a la que acude al paciente, sigue sin el soporte adecuado. Eso es lo que ha fallado aquí, un protocolo que se volvió laxo con los años y que no se ha supervisado. Una hoja de ruta que debía de ser común a todos los hospitales y que dejaba la puerta abierta a que cada uno lo interpretase como mejor considerara. Por eso el 90% de los 2.000 casos detectados estaban asignados al Virgen del Rocío y a otros dos centros más. Esta crisis nos enseña que los protocolos también tienen letra pequeña y que tanta autonomía administrativa que trajo todo aquello de las unidades de gestión clínica tiene estas consecuencias, una atención desigual según el territorio en el que se esté empadronado. Pero a la paciente que se le detectó una lesión sospechosa le importa muy poco quién firmó el protocolo o qué jefe de servicio o director de unidad decidió que era mejor que no supiera para evitarle el disgusto.

En el cáncer de mama se unificarán los procesos, no me cabe la menor duda, y seguramente se extienda al resto de cribados de colon y de cérvix. ¿Pero qué pasa con todo lo demás? Con la derivación para las pruebas diagnósticas, con las revisiones de pacientes crónicos, de los embarazos de alto riesgo... La sanidad pública necesita una reflexión profunda.