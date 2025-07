El curioso caso del concejal de Izquierda Unida de la Puebla de Cazalla que se autoadjudica un puesto de técnico municipal da para varios capítulos. No sólo no ha renunciado a la aspiración de ser trabajador público, sino que admite con naturalidad que va a ... aceptar el puesto y, que, por supuesto, dejará su acta de edil, como cuenta Pepe Trashorras en estas páginas. Porque claro, «las dos cosas son incompatibles». No el hecho de presentarse a la selección de una plaza pública que convoca su propia área municipal y resultar seleccionado. Por lo visto lo incompatible es compaginar ambas funciones.

Veinticinco personas se presentaron al puesto de técnico de juventud, pero el ganador resultó ser el propio concejal, que dice que «a lo mejor estaba más preparado, o lo he hecho mejor, o estaba menos nervioso que el resto». O a lo mejor es que lo tenía todo preparado y se ha hecho un hueco en la estructura municipal, que de la concejalía te pueden apear los ciudadanos en dos años, pero de una plaza de personal laboral ya es más complicado. El segundo capítulo de esta historia es el desahogo en redes sociales del susodicho, que se presenta a sí mismo como víctima de la política «chabacana y barriobajera», porque cómo se le puede criticar cuando se ha presentado en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. No, Diego, por ahí no pasamos. Las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano no. Porque cuando habla de la selección no se refiere a un examen de oposición en el que ha habido que estudiar un temario exhaustivo, legislación y las mismas preguntas para todos los aspirantes. El concejal Diego Valle presentó un currículum para una fase de valoración de méritos y se sometió a una entrevista. Su partido, que por cierto, lejos de pedirle que dignifique la política y primero deje el acta de concejal y luego se presente como ciudadano anónimo a una prueba de selección, ha salido en su defensa asegurando que concurrió «con las mismas bases que en convocatorias anteriores, elaboradas con criterios técnicos, públicos y objetivos y que no fue una entrevista, sino una defensa de un proyecto ante un tribunal». Sea lo que sea, la defensa del proyecto, la entrevista o lo que quiera que ocurriera en esa selección se hizo a puerta cerrada, con técnicos y funcionarios a los que conocía porque han trabajado codo con codo en el Ayuntamiento. Con lo que está cayendo, con la corrupción salpicando los dos partidos mayoritarios, el caso de este crack de la Puebla arranca hasta risas. De todos, salvo de los 24 aspirantes que han perdido la oportunidad de conseguir un empleo en su pueblo a costa de otro político con poca vergüenza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Política