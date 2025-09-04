Suscríbete a
El coste de la dependencia de Ryanair

El pulso que la low cost con Aena deja destinos turísticos heridos de muerte y centenares de empleos destruidos

Elena Martos

Elena Martos

El pulso de Ryanair con Aena a cuenta de las tasas demuestra que la excesiva dependencia de los aeropuerto de una sola compañía es una condena al fracaso. El trasfondo de todo este desacuerdo es la postura cerrada de dos empresas por mantener su posición ... con el peor desenlace posible, que ha sido el cierre de bases en aeropuertos en los que la low cost lidera el tráfico. Una por no perder ni un céntimo de sus objetivos de beneficio y la otra, que además está sostenida con fondos públicos, por no tomar la vía de la negociación.

