Si el promotor de Altadis decidiera crear una cátedra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la cola para entregar la martícula le daría la vuelta a la avenida Reina Mercedes. Sin duda, Josep Maria Farré, presidente del fondo inversor KKH, ha logrado ... vencer el tópico y logrará la hazaña de concluir en la fecha prometida una obra en una ciudad que sólo termina a tiempo la portada de la Feria. Y no lo ha tenido nada fácil. Desde que se anunció la venta de la antigua fábrica de tabaco de Los Remedios han pasado tres alcaldes, una pandemia y una guerra que ha multiplicado los costes de los materiales y la construcción, un cambio de PGOU y varias reuniones de la Comisión Provincial de Patrimonio. Por medio ha estado también la deuda histórica con la hermandad de las Cigarreras, a la que terminó donando la capilla antes de iniciar las obras.

Quizá haya sido el amparo de la Virgen de la Victoria lo que ha iluminado al empresario para avanzar a este ritmo vertiginoso que le va a permitir entregar las primeras llaves a los inquilinos a finales de este año. Será entonces cuando tendrá rematados los edificios de oficina de nueva planta y los aparcamientos que se encuentran en la ribera del Guadalquivir. El antiguo Cubo, que eran las dependencias originales de la fábrica y el hotel de cinco estrellas se inaugurarán a finales de 2026. En sólo cinco años habrá cristalizado una inversión de 250 millones de euros, que al final del proyecto serán bastantes más para compensar esa subida de costes. Sólo por comparar, el puente del Centenario, con la mitad de presupuesto (y el doble de mangancias) ya llevaba dos años en obras para cambiar los tirantes cuando las máquinas empezaron a mover la tierra en Altadis.

Todo ese 'know how' debería quedarse en la ciudad. Una cátedra de la Universidad de Sevilla o un grado de FP en el Instituto Politécnico bien podrían ayudar a que los futuros promotores dieran con la fórmula para terminar un proyecto a tiempo. No digo antes. Sólo en la fecha prometida.

Lo paradigmático de este desarrollo es que, contra todo pronóstico y con todos los elementos en frente, ha logrado salir adelante cumpliendo pulcramente los plazos. Esto no debería ser la excepción, sino la regla, pero a la vista está (sólo hay que dirigir la mirada hacia el lado derecho de la orilla) que en esta ciudad que ha hecho de la eterna demora su sello de identidad.