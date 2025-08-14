Suscríbete a
ABC Premium

SEVILLA AL DÍA

La cárcel de San Pablo

Desde Soledad Becerril a José Luis Sanz, todos los alcaldes que ha tenido esta ciudad en lo últimos treinta años se han entrevistado con los condenados a vivir entre los muros de su casa sin reducir el problema

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La prisión permanente revisable se sigue aplicando con dureza en el Polígono San Pablo, una enorme prisión para más de 5.000 vecinos que tienen problemas para pisar la calle. Hace ya más de tres décadas que se empezaron a conceder las primeras ayudas para ... instalar ascensores en los pisos cárceles. Desde Soledad Becerril a José Luis Sanz, todos los alcaldes que ha tenido la ciudad se han entrevistado con los condenados a vivir entre los muros de su casa, sin más paseo que el pasillo que une el dormitorio con el salón y el de la puerta de entrada con el descansillo de la escalera. Pero las subvenciones llegan a cuentagotas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app