El récord de pasajeros, la diversificación de aerolíneas y destinos y la reciente conexión directa con uno de los mayores hubs del mundo no han sido suficientes para que Sevilla pueda darle un bocado a la histórica inversión de casi 13.000 millones que Aena ... destinará a su red de aeropuertos en los próximos cinco años.

El anuncio que hizo ayer el presidente Pedro Sánchez deja a la ciudad con muy mal sabor de boca. La ampliación de la terminal inaugurada hace dos años, que supuso un montante de 80 millones de euros, se ha quedado pequeña para las oportunidades que brinda el boom turístico y, sobre todo, para los planes de crecimiento de las aerolíneas que recibirán en breve centenares de aviones para renovar y ampliar sus flotas.

Cuando se presentó el proyecto de remodelación de San Pablo se habló de una de capacidad de diez millones de viajeros, que posiblemente se superen este año si se mantiene el nivel de afluencia. Ahora Aena flexibiliza ese límite y dice que puede dar servicio a muchos más si abre más horas. Quizás porque las compañías deben de estar muy interesadas en aterrizar de madrugada y pagar pluses de nocturnidad a sus trabajadores para ocupar las horas valle en las que hay menos actividad.

Sin duda, la prioridad para este nuevo ciclo inversor que no tiene precedentes, como se empeñó el presidente en recalcar, son los grandes aeropuertos: Barajas, el Prat, Málaga... Y no digo que esa sea una mala estrategia, es justo que una compañía cotizada como es Aena, obligada a dar explicaciones y presentar resultados de manera periódica a sus accionistas, apueste por los hubs que son los recintos que reciben más demanda. Pero vemos también que está regando de millones a los de tamaño mediano como es el de Alicante-Elche, que recibirá la friolera de 1.154 millones de euros. No fue casual que la rueda de prensa se convocara ayer en este aeródromo, que el año pasado recibió 18 millones de pasajeros.

Entonces la estrategia no es sólo seguir ampliando los hubs, también a los que señala el Ejecutivo. Las inversiones de Aena, controlada por el Estado con una participación del 51 %, se plantean en base a las necesidades del mercado, pero a nadie se le escapa que tienen a la par una fuerte componente política y, desde luego, el maltrato a la ciudad de Sevilla es ya casi descarado. Ni se afronta la construcción del Cercanías para conectar Santa Justa con el aeropuerto ni se proyecta una segunda terminal que pudiera dar más alas al destino. San Pablo tendrá nuevas obras, pero ninguna comparadas con la revolución de la que ayer habló el presidente. Una vez más será un aeropuerto de altos vuelos, pero relegado al bajo coste.