Suscríbete a
ABC Premium

De altos vuelos y bajo coste

Cuando se presentó la ampliación del aeropuerto de Sevilla se habló de un límite de 10 millones de pasajeros que está a punto de superar

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El récord de pasajeros, la diversificación de aerolíneas y destinos y la reciente conexión directa con uno de los mayores hubs del mundo no han sido suficientes para que Sevilla pueda darle un bocado a la histórica inversión de casi 13.000 millones que Aena ... destinará a su red de aeropuertos en los próximos cinco años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app