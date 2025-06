El recuerdo del permanente traqueteo es tan intenso que hace que un extraño vaivén, una especie de bamboleo muscular, como si de pequeños espasmos se tratase, recorra aún la cintura mientras uno camina por los andenes de la estación María Zambrano buscando la salida hacia ... la luz natural y la brisa mediterránea y los caminantes sin tanta prisa ni maletas. El recorrido oficial se ha prolongado por encima de los ciento veinte minutos, pero a él se ha venido a sumar la propina que ya deja de ser extraña y se va incluyendo de serie en todos los tickets de otra media hora de demora, un bofetón a los previsores que empieza a ser el sello de la Renfe sanchista.

El trayecto en ferrocarril entre Sevilla y Málaga, las dos principales capitales andaluzas por población, actividad económica, influencia y afluencia, sigue estando por encima de esas dos lamentables horas. Todo porque la conexión no sólo no se ha modernizado sino que incluye un llamativo rodeo geográfico que lleva desde Santa Justa primero a Córdoba, luego a Puente Genil, después a Antequera y acaba deteniéndose en la Costal del Sol, con sus pertinentes paradas incluidas. La línea más recta entre las dos ciudades dejaría el recorrido, a lo sumo, en tres cuartos de hora si se promueve un modelo que nadie entiende que todavía no funcione para este viaje: la Alta Velocidad. No existe explicación mínimamente fundada que justifique la inexistencia a estas alturas de un AVE entre dos urbes cuyos aeropuertos suman al año 35 millones de viajeros, una cifra que crece curso a curso. Andalucía debe agarrar cuanto antes esa bandera con fuerza y no soltarla. Pero con ambición, sin medias tintas, no sólo para que se active de una vez el bypass de Almodóvar del Río, que acortaría el camino actual, sino para que se ponga sobre la mesa incluso el trazado corto, por 'el centro', en línea recta entre olivar sevillano y monte malagueño, un plan que se abandonó sin que se sepa muy bien el motivo y que el mismo presidente Moreno prometió recuperar. Ya está tardando en hacerlo o, al menos, en plantearlo con cierta solvencia.

La comunidad tiene muchos y relevantes proyectos pendientes. Mas casi todos presentan un carácter excesivamente local, comarcal o, como mucho, provincial. Lo que se traduce en reivindicaciones un tanto aisladas o sin el empaque político, social y mediático que otorga una demanda colectiva como región. Para ello, es esencial olvidarse de las estúpidas rivalidades provincianas, que simplemente dividen, y volcar el esfuerzo en una reclamación tan lógica como ese enlace. Un proyecto verdaderamente común, vertebrador y capaz de cohesionar buena parte de las diferentes inquietudes regionales. Ese es el gran tren que no debe perder Andalucía, que debería articular una movilización sólida y constante. Y más veloz que el propio tren.