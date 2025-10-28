Suscríbete a
Perder la calle

Lejos del ruido de sus declaraciones, la izquierda obtiene cada vez menos apoyos en unas protestas sobre la sanidad andaluza bastante dopadas

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Asumido el error lamentable y espinoso de la que sin lugar a dudas es principal negligencia no ya de esta legislatura sino de todo lo que ocupa la etapa de Juanma Moreno al frente de la Junta, el asunto de los fallos de los cribados ... del cáncer de mamá en Andalucía ha ido derivando, como de costumbre, en una encarnizada y un tanto patética batalla política. Gresca que, además de las tradicionales bajezas, agudizadas por tratarse del delicado tema que se trata, ha dejado ya a estas alturas dos cuestiones bastante asentadas. Una, la falta de escrúpulos del PSOE para hacer oposición, una labor en la que no tiene ningún reparo en incluir la difusión y engrandecimiento de bulos tan ásperos y desleales como el del borrado o la manipulación de historiales médicos, algo que los propios técnicos o hasta una exconsejera de Salud socialista han asegurado que es inviable y que el mismo sistema tecnológico impediría. Y dos, que la izquierda en general y el socialismo en particular han perdido la calle. Al menos, en lo que se refiere a Andalucía, donde el paradigma del megáfono, la pancarta y la algarada está variando.

