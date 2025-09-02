Suscríbete a
Una oposición de brochazo gordo

La errática estrategia del socialismo andaluz, cargada de simplezas, ha caído en las contradicciones que genera el propio Gobierno central

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

En los coletazos del verano ha terminado por confirmarse una tendencia en el PSOE andaluz, aquella vieja máquina gigante de poder, que hace ya unos meses se venía perfilando sospechosa y asombrosamente: la de una praxis de oposición más ruidosa que práctica, sobreactuada, maleducada, zafia ... y, muy especialmente, sustentada en una estrategia a todas luces errática. En cuanto repasen los sondeos internos lo entenderán. Porque si son muchos los gritos, los mensajes gruesos y simplistas y las exageraciones burdas y hasta grotescas, mayores aún han sido las torpezas a la hora de mantener una línea argumental medianamente sólida, seria y rigurosa. Con la inefable dirección por control remoto de Ferraz, sin autonomía alguna y lejos de la sensibilidad propia del terreno que se pisa, se viene haciendo una política de brochazo gordo y exabrupto, en el tono radical y monocorde que ha impuesto el partido para todas sus sucursales, que, además, se ha ido adobando con fallos de bulto, pueriles, ruborizantes, que retratan un momento pésimo de los socialistas del sur.

