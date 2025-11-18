EN otro de sus famosos viernes andaluces, en este caso el último, en Sevilla, María Jesús Montero no quiso desautorizar a su portavoz en el Parlamento andaluz, María Márquez, por haber llamado el día antes a Juanma Moreno «facha» y «machirulo»; un alarde de finura ... y estilo retórico muy a la altura de la diputada onubense, todo sea dicho y teniendo en cuenta cómo están siendo sus alocuciones. Preguntada por ABC, la vicepresidenta del Gobierno evitó la autocríticaabierta, casi como era de esperar, pero sí deslizó, al menos, cierta intención de llamar a la calma y a un grado más de moderaciónen la vida pública. Usando un genérico un tanto apocado, sí reclamó rebajar el nivel de tensión lingüística y aludió a la necesidad de frenar. «Todos nos tenemos que modular», espetó la ministra de Hacienda sin querer profundizar.

Aunque se tratase de un manifestación bastante tibia, sí debe tenerse en cuenta y hasta valorarseque Montero, al fin, haya hecho una mínima mención a lo que a todas luces es ya un requisito indispensable para ir depurando un ambiente por momentos irrespirable, el de reducir los decibelios y el número de improperios al adversario político. Es un gesto positivo. Ínfimo, sí, pero con la que está cayendo, algo es algo. Hace bien la dirigente sevillana en apelar a la calma y la responsabilidad, porque la convivencia social y democrática está muy erosionada y se están superando barreras muy peligrosas, pero que no se olvide que la atmósfera se ha vuelto más pesada especialmente y precisamente por el empeño en intoxicar el aire y emponzoñar el ambiente por parte de la izquierda en general y delmismo PSOE en particular.Justamente por eso conviene practicar con el ejemplo. Si alguien tiene peso en ese partido, resulta temerario que se mantenga en silencio o apartado mirando la escena por un interés partidista y electoral calculado. Quizás mal calculado...

Las palabras están bien, aunque para tomarlas como una base o principio prometedor deberían ir acompañadas cuanto antes de un freno a las declaraciones gruesas, los gritos, las acusaciones sin rigor alguno o hasta la gesticulación excesiva, histriónica o teatral en la que la propia líder del PSOE-A es una alumna aventajada. Su constante performance sentada al lado de Pedro Sánchez en el Congreso apoyando al líder con ademanes hiperbólicos y sonrojantes no ayuda, por ejemplo. Allí es una subordinada, no obstante. Igual tiene excusa. La valentía frente a los superiores no cotiza al alza. Pero en Andalucía es la responsable de un partido que alguna vez tuvo altura de miras y no puede permitir la degradación a la que están contribuyendo sus pupilos en ruedas de prensa o sesiones del Parlamento. Si quiere demostrar cierta autonomía con respecto a Ferraz y el matonismo que caracteriza su libro de estilo, ya está tardando.