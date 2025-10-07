Suscríbete a
Moreno no tiene ni un minuto que perder

El presidente debe jugar a contraestilo, con prisa, para solventar el desaguisado de los errores con los cribados. Por salud pública y por mera credibilidad

Eduardo Barba

Sevilla

Y de repente, cuando más llano parecía tener el camino, una crisis más que sería. Juanma Moreno se ha encontrado en este arranque de otoño político con el mayor de sus escollos hasta la fecha. Porque el covid y su gestión verdaderamente no lo fueron ... dadas las excepcionales circunstancias, no vamos a negarlo. Aquella vez resultaba difícil y hasta inmoral acusar a nadie de negligencia. Demasiado nuevo e improvisado todo. Pero ahora sí hay fallos de bulto en la gestión. Los inaceptables fallos en la fase de información a centenares de mujeres andaluzas en el proceso de cribado de cáncer de mama conforman un error que, por más que se pueda afirmar que se remontan a la época del PSOE, pesan como una losa de granito en el rabioso presente. Si el origen es previo a 2019, que verdaderamente lo es, tiempo de sobra han tenido los distintos equipos del PP al frente de la Junta, de Salud y del propio SAS para subsanar esos agujeros en el sistema en un asunto tan delicado y que afecta a tantas personas. Si no lo han hecho es porque, sencillamente, han sido torpísimos en este apartado. No hay excusa posible.

