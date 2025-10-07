Y de repente, cuando más llano parecía tener el camino, una crisis más que sería. Juanma Moreno se ha encontrado en este arranque de otoño político con el mayor de sus escollos hasta la fecha. Porque el covid y su gestión verdaderamente no lo fueron ... dadas las excepcionales circunstancias, no vamos a negarlo. Aquella vez resultaba difícil y hasta inmoral acusar a nadie de negligencia. Demasiado nuevo e improvisado todo. Pero ahora sí hay fallos de bulto en la gestión. Los inaceptables fallos en la fase de información a centenares de mujeres andaluzas en el proceso de cribado de cáncer de mama conforman un error que, por más que se pueda afirmar que se remontan a la época del PSOE, pesan como una losa de granito en el rabioso presente. Si el origen es previo a 2019, que verdaderamente lo es, tiempo de sobra han tenido los distintos equipos del PP al frente de la Junta, de Salud y del propio SAS para subsanar esos agujeros en el sistema en un asunto tan delicado y que afecta a tantas personas. Si no lo han hecho es porque, sencillamente, han sido torpísimos en este apartado. No hay excusa posible.

Explotado el asunto y ya en manos del propio presidente, que ha decidido liderar personalmente la 'reconquista' de la credibilidad diluida, el jefe del Ejecutivo regional y su gente no sólo tienen ante sí la enorme dificultad de arreglar el desaguisado y de variar la dirección de una opinión pública que en temas de sanidad no entiende de barcos ni de matices, sino que además se han topado con un elemento estratégico que detestan particularmente a tenor de su proceder en estos años en San Telmo: la prisa. El Gobierno autonómico debe actuar rápido para aclarar el panorama a las afectadas, sobre todo, y en esto es esencial el anunciado plan de choque. Pero también requiere celeridad si pretende evitar un descrédito de su sistema sanitario que amenaza con derruir lo que sí se ha ido construyendo con buena base, como la reducción efectiva de las listas de espera quirúrgicas o el aumento exponencial de la inversión. La premura nunca fue la mejor aliada de Moreno, político metódico y escasamente impulsivo. Basta con ver qué está haciendo con el hipotético adelanto electoral. Pero en esta ocasión es vital que juegue a contraestilo y la aplique sin pestañear junto a una importante dosis de contundencia. Y si ésta incluye relevos de cargos, adelante. Más allá de encontrar si fue primero el huevo que la gallina y de dar lecciones de talante, diálogo y sonrisas profidén, el Gobierno andaluz tiene que remangarse, atender a las mujeres implicadas, solventar cuanto antes los defectos en los procedimientos y confrontar con hechos y transparencia el ruido, la demagogia e incluso las mentiras de una oposición que parece más interesada en arañar que en resolver. Sin demora. Por salud pública e higiene moral.

