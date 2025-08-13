Suscríbete a
Los héroes andaluces trabajan en verano

Por más que parezca exagerado, en Atlanterra no se ha estado tan lejos de una tragedia ingente, evitada por la magnífica labor del Infoca

Eduardo Barba

Sevilla

No son demasiadas en los últimos tiempos, lamentablemente, las ocasiones en que uno puede sentirse más o menos orgulloso o siquiera representado por sus responsables públicos. Malos tiempos para el idealismo. No digo ya si se llega a casos de dirigentes de la calaña del ... pendenciero de barra de bar e inútil gestor de ferrocarriles que ostenta el puesto de ministro (ministro, sí) de Transportes, sino quedándose incluso en los perfiles más planos y discretos. Hay poco que llevarse a la boca. Por eso, cuando de repente irrumpe en la escena una circunstancia que refleja cierta solvencia de la Administración, casi siempre vinculada a la capa más técnica y profesional, uno no puede más que frotarse los ojos, congratularse y, en la medida de lo posible, construir un merecido mensaje elogioso. Eso es justo lo ocurrido con la actuación de los servicios de extinción de incendios del Infoca andaluz frente a las llamas de Atlanterra.

