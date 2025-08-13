No son demasiadas en los últimos tiempos, lamentablemente, las ocasiones en que uno puede sentirse más o menos orgulloso o siquiera representado por sus responsables públicos. Malos tiempos para el idealismo. No digo ya si se llega a casos de dirigentes de la calaña del ... pendenciero de barra de bar e inútil gestor de ferrocarriles que ostenta el puesto de ministro (ministro, sí) de Transportes, sino quedándose incluso en los perfiles más planos y discretos. Hay poco que llevarse a la boca. Por eso, cuando de repente irrumpe en la escena una circunstancia que refleja cierta solvencia de la Administración, casi siempre vinculada a la capa más técnica y profesional, uno no puede más que frotarse los ojos, congratularse y, en la medida de lo posible, construir un merecido mensaje elogioso. Eso es justo lo ocurrido con la actuación de los servicios de extinción de incendios del Infoca andaluz frente a las llamas de Atlanterra.

No es la primera vez, ni mucho menos, que este dispositivo demuestra su solidez y eficacia en situaciones peliagudas, pero el fuego de este lunes oscuro al sur de Cádiz venía muy traicionero y con el componente de sobra conocido del viento de levante. Desde la Cueva del Moro, se tragó media montaña en menos de una hora y arrinconó a los veraneantes, que no son pocos en este punto, en una angustiosa situación entre sus casas, el mar y la única carretera por la que se puede escapar, que quedó colapsada en apenas unos instantes. Ahí se tomaron decisiones trascendentales en escasos minutos y el operativo aéreo logró parar al monstruo en la misma puerta de las viviendas y los hoteles. Por más que parezca exagerado, no se ha estado tan lejos de una tragedia ingente, un drama que evitó el Infoca en un tiempo récord y gestionando en paralelo una evacuación masiva que se completó sin incidentes pese al pánico general. Un magnífico trabajo que requería de una agilidad que no todos saben demostrar en situaciones límite como ésta. Son ya años engordando un espléndido currículum y con la actuación de la tarde del lunes en las faldas de la Sierra de la Plata, los responsables de la extinción de incendios en la comunidad andaluza marcan una nueva muesca en la culata de su revólver.

Se puede y se debe debatir sobre la gestión pública de los montes y la falta de una iniciativa sólida y real en prevención. En el sur y en toda la Península. Con tanto territorio abandonado, no es difícil que el campo arda en plena ola de calor agosteña. Sin embargo, resulta innegable que en Andalucía se está gestionando bastante bien la respuesta al fuego, con anticipación y una labor espléndida de unos operarios que se juegan la vida. Ellos sí que hacen que merezca la pena pagar impuestos, aunque luego sirvan también para engordar el suculento sueldo de incompetentes tuiteros con cartera ministerial.