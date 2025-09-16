Suscríbete a
La frontera invisible

La puerta trasera de la inmigración ya no es Canarias ni el Estrecho, es Almería. Y el Gobierno no parece interesado en mirar al Cabo de Gata

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

En apenas dos semanas, Almería ha recibido más de quinientos inmigrantes en patera y sus playas han recogido una decena de cadáveres. El dato, frío, ya estremece. La imagen, también: cuerpos sin nombre, familias sin noticia, barcazas precarias que apenas aguantan a flote y desembarcos ... que se multiplican en Carboneras, en su famosa playa de los Muertos, o en cualquiera de las calas del Cabo de Gata. Va quedando claro que la frontera caliente de España ya no está en Canarias ni en el Estrecho, sino en el litoral almeriense. El Mediterráneo ha tomado el relevo del Atlántico, mucho más complejo y vigilado.

