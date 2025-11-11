Suscríbete a
Camino a la oscuridad

Poco a poco, podría pensarse que de forma intencionada, se va generando un clima de agitación y ruptura social con final inquietante. ¿Por qué?

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Culminó el PP-A su congreso el domingo en Sevilla sosteniendo una bandera cada vez más complicada de enarbolar y diríase que hasta raída: la de la moderación. No corren buenos tiempos para la mesura y el rigor políticos y a pesar de que el ... pueblo andaluz es calmado social, cultural y casi antropológicamente —la calle hace el contacto y el contacto, el entendimiento—, cada vez se hace más dificultoso incluso en las latitudes meridionales mantener un mensaje de sosiego, diálogo y hasta entendimiento. Juanma Moreno se empeña, pero cada vez son más los que opinan que su intento de mantener sujeto el timón en esa dirección tiene un grado de buenismo e ingenuidad que ya no funciona en estos tiempos de ruido, acusaciones y crítica.

