No caben demasiadas dudas a estas alturas de que una de los rasgos sociales principales de nuestros tiempos es la polarización. Que tiene su raíz en una torticera e interesada iniciativa ideológica en muchas casuísticas, cierto es, pero que se ha extendido de forma capilar ... a casi todos los órdenes de la vida hasta ocupar áreas mentales que poco o nada tienen que ver con la discusión política. La radicalidad en las tesis de todo tipo se encuentran asentadas de tal modo que ahora cualquier hijo de vecino con un graduado escolar y un carnet de manipulador de alimentos es capaz de pasar el día pontificando, enarbolando su palabra como verdad incuestionable y pensando que sienta cátedra y no hace el ridículo, cuando en realidad es lo único que realmente hace. Líbrenos el destino de ellos, aunque cada vez parece más complicado evitarlos. No sólo viven imaginando que todo lo saben, sino que denigran al que no piensa como ellos, en un alarde de prepotencia y zafiedad que ha calado en el ideario colectivo como impostura de moda. Igual dan lecciones de jurisprudencia que de estrategia electoral. Igual refutan los elementos de decisión de los comisarios de la Guía Michelin que te explican de manera concienzuda la causa de que tu equipo juegue mal con tres centrales y dos carrileros largos.

En este punto de la involución humana, empieza a hacerse necesaria una adecuada ponderación y hasta una alabanza de los grises, de quienes están en el medio y no se decantan por ninguna posición límite sino que, más bien, intentan recopilar lo bueno, lo variado y lo enriquecedor de todas las opiniones. Pidamos al porvenir que nos aleje del que no deja pasar un minuto sin exponer su supuesta certeza, su hipotética seguridad, su verdad suprema hable de lo que hable; del que dicta y no escucha; del que levita dando lecciones de toda materia que caiga en sus manos; del que sostiene discursos contundentes; del que no duda de nada; del soberbio que desprecia el mínimo conato de una versión que lo contradiga; del narciso que atiende más a su espejo que a sus semejantes. Nada hay más peligroso. Elogiemos de una vez al gris, al templado, que no tiene por qué ser sinónimo de mediocre o de pusilánime sino de alguien que escucha, reflexiona, analiza, sostiene argumentos propios lejos de los gritos y las manadas en las que ocultar su ignorancia y se niega a meterse en una trinchera a disparar a todo el que no sea suyo. No parece tener excesiva lógica que todo sea blanco o negro sino, más bien, gris. Quizás el conjunto de ideas y posiciones pueda englobarse en una amplia gama de grises. Quizás. Es posible que todo sea gris. O aún mejor, como cantaban Lole y Manuel, igual todo es de color. Y algunos se empeñan en anular la valiosa riqueza cromática que posee cada uno de los pensamientos humanos.

