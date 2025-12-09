Suscríbete a
ABC Premium

EN LÍNEA

Alabanza para el gris

Elogiemos de una vez al templado, que no tiene por qué ser sinónimo de mediocre o de pusilánime sino de alguien que escucha y reflexiona

Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No caben demasiadas dudas a estas alturas de que una de los rasgos sociales principales de nuestros tiempos es la polarización. Que tiene su raíz en una torticera e interesada iniciativa ideológica en muchas casuísticas, cierto es, pero que se ha extendido de forma capilar ... a casi todos los órdenes de la vida hasta ocupar áreas mentales que poco o nada tienen que ver con la discusión política. La radicalidad en las tesis de todo tipo se encuentran asentadas de tal modo que ahora cualquier hijo de vecino con un graduado escolar y un carnet de manipulador de alimentos es capaz de pasar el día pontificando, enarbolando su palabra como verdad incuestionable y pensando que sienta cátedra y no hace el ridículo, cuando en realidad es lo único que realmente hace. Líbrenos el destino de ellos, aunque cada vez parece más complicado evitarlos. No sólo viven imaginando que todo lo saben, sino que denigran al que no piensa como ellos, en un alarde de prepotencia y zafiedad que ha calado en el ideario colectivo como impostura de moda. Igual dan lecciones de jurisprudencia que de estrategia electoral. Igual refutan los elementos de decisión de los comisarios de la Guía Michelin que te explican de manera concienzuda la causa de que tu equipo juegue mal con tres centrales y dos carrileros largos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app