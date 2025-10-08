La salida de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía por la crisis del cribado del cáncer de mama era una obligación que el presidente, Juanma Moreno, tenía que afrontar cuanto antes para garantizar la confianza de los andaluces en su sistema sanitario, ... muy debilitado por numerosos problemas de gestión, como demuestra el hecho de que en esta legislatura ya hayan sido destituidas dos consejeras. Sea como fuere, no es habitual en la política contemporánea la asunción de responsabilidades ante fallos tan graves, por eso la decisión de Moreno le refuerza como presidente de los andaluces y como referente del PP. El servicio público debe prestarse con integridad, reconociendo los errores, corrigiéndolos a la mayor brevedad y tomando decisiones honestas. Lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama no tiene excusas. Muchas mujeres han sido víctimas de un protocolo deshumanizado. Pero Juanma Moreno ha cumplido con su deber, que en este contexto político es noticia, aunque aún tiene mucho trabajo para poner la sanidad andaluza a la altura de la mayor inversión presupuestaria de la historia.

