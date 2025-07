La excelencia profesional de los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y del restaurador Pedro Manzano ha servido a la hermandad de la Macarena para conseguir el respaldo en el cabildo para intervenir a la Virgen y devolverla a su estado original. Pero es ... obvio que la Macarena no es sólo una escultura. A los especialistas en la conservación del patrimonio les corresponde sólo el trabajo de recuperación material. El bien inmaterial no pueden rehabilitarlo los expertos en obras de arte porque el apartado espiritual corresponde exclusivamente a la junta de gobierno de la hermandad, que tiene la obligación de velar por la unción divina de la imagen y por el fervor de los devotos. El daño devocional no puede repararlo el IAPH ni Manzano. Por eso el cabildo debe ser sólo el principio de un proceso que tiene que culminar con el cambio en la sala de junta. Para volver a dar un soplo de esperanza a la Esperanza misma.

