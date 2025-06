«Si tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas serán clavos.» Con esta frase, el psicólogo Abraham Maslow, explicaba la tendencia que tenemos a recurrir a las soluciones que nos son más familiares, a pesar de que el problema requiera otras opciones que ... nos resultan más lejanas o simplemente desconocidas. Es el llamado sesgo del martillo o del instrumento, un fenómeno omnipresente en la medicina moderna superespecializada.

Durante más de un siglo, cualquier persona diagnosticada de melanoma -el tumor de piel con más capacidad para provocar metástasis- era tratada no solo con la extirpación del tumor, sino también con la eliminación completa de los ganglios linfáticos cercanos (ingles, axila o cuello), afectados o no por el cáncer. Aunque con una mejor selección de pacientes, esta cirugía radical ha continuado siendo hasta hoy la primera línea de tratamiento para el paciente con metástasis en los ganglios. Se pensaba que las células tumorales pasaban desde la piel a los ganglios y, desde allí, al resto del cuerpo, por lo que extirpando todos los ganglios se evitaría esa diseminación. Sin embargo, a pesar de estas intervenciones tan agresivas, los pacientes seguían desarrollando metástasis y falleciendo. Era lo que había y lo que se sabía hacer, aunque los beneficios reales no estuvieran claros.

Hace apenas siete años, investigaciones clave confirmaron lo que se venía sospechando: las células del melanoma no necesitan pasar por los ganglios para alcanzar otros órganos. Y eso explicaba por qué la extirpación radical de los ganglios no evitaba un desenlace fatal. La hipótesis que durante más de un siglo justificaba una cirugía tan agresiva era errónea. De hecho, en 2020 propusimos un nuevo concepto a la comunidad científica: la cirugía ganglionar conservadora. En lugar de extirpar todos los ganglios de la región, quitaríamos solo los afectados. Con ello, evitábamos una extirpación amplia e innecesaria y complicaciones como el linfedema -hinchazón crónica del brazo o de la pierna-, con un importante impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Parecía una alternativa razonable, pero los cambios en medicina rara vez son sencillos de llevar a cabo.

La hipótesis que proponíamos debía ser confirmada con datos y para ello era necesario un estudio riguroso, con un número suficiente de pacientes y la colaboración de varios centros. Pero, por un lado, las reservas de los grupos de investigación consolidados a la hora de participar en proyectos que no lideran. Por el otro, los centros europeos estaban en ese momento volcados en ensayos de inmunoterapia -fármacos que refuerzan el sistema inmunitario frente al tumor- y mostraron nulo interés por cualquier planteamiento quirúrgico. Y en Estados Unidos, donde los centros son tradicionalmente muy activos en cirugía, la idea de reducir la complejidad de una intervención quirúrgica generaba recelo. No debemos olvidar que el modelo sanitario estadounidense se basa en el pago por acto médico. Con ello, la retribución de los profesionales está ligada al número y complejidad de las intervenciones, lo que no favorece la implantación inmediata de estrategias más conservadoras.

Con perseverancia y el compromiso de cuatro centros españoles, logramos sacar adelante el proyecto y obtener financiación pública. Cinco años después, con varios retrasos por la pandemia, teníamos resultados: la cirugía ganglionar conservadora puede reemplazar a la cirugía radical en pacientes con metástasis de melanoma. Tocaba entonces publicar estos resultados en una revista científica de prestigio internacional, etapa que tampoco ha estado exenta de dificultades. Las revistas norteamericanas rechazaron el trabajo apenas sin revisarlo; probablemente aplicaron los motivos ya mencionados. Las revistas europeas consideraron que nuestra estrategia carecía de sentido en un escenario dominado por la inmunoterapia pre-operatoria. Obviaban los editores europeos que esta inmunoterapia no está disponible en la mayoría de los países y que, como ocurre con otros medicamentos de alto coste, el acceso a estos tratamientos dependerá, también en Europa, del país y código postal del paciente. Finalmente, una revista internacional de investigación aplicada aceptó publicar el estudio después de un largo y complejo proceso de revisión.

Pero, aunque satisfechos por haber podido contribuir a comenzar a cambiar una práctica clínica centenaria, este proceso nos invita a una reflexión sobre la dificultad de los cambios en medicina. Porque a veces, ni los datos ni los resultados bastan para modificar lo establecido, incluso cuando lo establecido carece de beneficio y se acompaña de complicaciones. Además, la evidencia acumulada en distintos campos, desde la cirugía cardíaca y ortopédica hasta el cáncer de próstata, nos recuerda que operar más no siempre significa tratar mejor. Y esta reflexión es hoy más actual que nunca en el tratamiento del melanoma. Porque la combinación de inmunoterapia y cirugía conservadora puede ayudarnos a ofrecer una mayor supervivencia, pero además acompañada de una mejor calidad de vida. Por todo ello cobra pleno sentido otra frase publicada en un editorial del British Medical Journal en 1999: «Los buenos cirujanos saben cómo operar, los mejores cuándo operar y los excelentes cuándo no operar»; a lo que hoy cabría añadir en esa categoría de excelencia a aquellos que, cuando operan, saben cuánta cirugía es realmente necesaria.