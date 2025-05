Hace algunos días, Roberto Arrocha publicó en estas páginas una interesante información sobre las instituciones sevillanas con más afiliados. El ranking estaba encabezado, con considerable ventaja, por el Real Betis Balompié. Tras ella venía la Universidad de Sevilla y, en tercer lugar, el Sevilla Fútbol ... Club.

80.000 abonados son los que tiene el Betis, según la información, frente a los 53.000 del Sevilla. Una diferencia ostensible que como sevillista encajé con un punto de escozor, aunque me duró bastante poco. Tan poco que me sentí impelido a escribir estas líneas, que, a buen seguro, van a acarrearme disgustos con algunos amigos sevillistas.

Nunca he sido antibético. Y es fantástico no serlo, porque de este modo soy capaz de disfrutar de todo lo bueno que el Betis le da a Sevilla. No solo la sana rivalidad —los ultras de ambos equipos no merecerán en este artículo más que esta línea—, que convierte cada derbi en una gran fiesta, sino también todas aquellas cosas que hacen del Betis y sobre todo su afición un hecho objetivamente simpático, con la que suelo comulgar las más de las veces.

Siendo más sevillista que el escudo, me divierte, por ejemplo, cruzarme en Londres con un chaval con una camiseta del Betis, o abrir un cómic del Capitán América y que un figurante luzca la elástica de las Trece Barras. Silvio, más sevillista que yo, le dedicó al club su himno más roquero, y siempre que lo escucho no puedo evitar mover las piernas. Me encanta meterme con los béticos, algo que ha sido bastante fácil en los últimos años. Sin embargo, cuando alguien de fuera pretende ridiculizarlos —un hábito tristemente común en algunos programas de deportes capitalinos—, siento una profunda indignación. Es como con el hijo o el padre de uno: yo puedo hablar mal de ellos todo lo que quiera, pero ay de ti si te atreves.

No es como la de Caín y Abel la relación entre los sevillistas y los béticos. Más bien, como la de Cástor y Pólux, los dioscuros, gemelos nacidos de un único huevo puesto por Leda, preñada por Zeus. Los dioscuros compartían caballo y lanza, ayudando a los marinos perdidos en las tormentas a llegar a buen puerto. A mí me encantan las familias en que conviven hermanos béticos y sevillistas. De hecho, una familia sevillana ideal debería tener hijos del Betis y del Sevilla, igual que hermanos de la Macarena y la Esperanza de Triana (y algún ateo). El manquepierda, más que discutible en lo deportivo, es en realidad una estupenda filosofía de vida, que entronca con el senequismo. El beticismo es epicúreo, pero al mismo tiempo dionisíaco y telúrico. Ni más ni menos que la pura esencia andaluza, un modo luminoso y meridional de ser y de estar en el mundo. Por eso digo bien alto: viva el Betis (pero que pierda siempre).