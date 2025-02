Si las ciudades son cuerpos, sus estaciones de transporte público y sus aeropuertos son algo parecido a la mirada. Es lo primero con lo que el viajante se encuentra cuando llega a una ciudad, la que puede activar la primera química del flechazo. Tomando como ... válido este símil, cabría afirmar que Sevilla cuida poco de su mirada.

Hace unos días, conocimos que el Consejo de Ministros ampliaba la protección de la Plaza de España, Patrimonio de la Humanidad, concediendo a sus edificios la categoría de Bien de Interés Cultural. La noticia coincidía prácticamente en el tiempo con la exclusiva de este medio sobre el estado de absoluta degradación del Casino de la Exposición, situado a apenas cincuenta metros de la visitada plaza. La convivencia de espacios de ebullición turística con enclaves degradados es muy propia de lugares en los que el turismo no está excesivamente desarrollado, pero sorprende que ocurra en una ciudad como Sevilla. Y evidencia que hay algo que no acaba de funcionar bien en nuestro modelo de promoción turística.

Esto se percibe muy especialmente en las estaciones. Siempre he tenido a la estación de autobuses del Prado como uno de los espacios más sórdidos de la ciudad. Pero desde hace demasiado tiempo ya, la sordidez se ha extendido también a la estación de autobuses de Plaza de Armas. Cuando leí la noticia sobre la aparición del cadáver de un toxicómano en sus escaleras hace unos días, me sorprendió que no me sorprendiera nada. Abundan en la estación y su entorno los tipos de aspecto siniestro y calavera; Scorsese se pondría las botas si necesitara fichar extras para una película lumpen.

Muchos se llenan la boca criticando lo mal que ha envejecido el legado de la Expo 92, poniendo siempre el foco en la Isla de la Cartuja. Quizá debieran ampliar su horizonte y observar también las estaciones que se construyeron para la exposición. La de Plaza de Armas pilla muy cerca. La de Santa Justa no tanto. Está claro que no son comparables, pero también en esta última vengo percibiendo síntomas de un claro deterioro. Lo de los agujeros en las mamparas de los aseos masculinos para prácticas masturbatorias y felatorias transmite una imagen de decadencia absolutamente desoladora.

Cuando recibo alguna visita de personas que llegan a Sevilla en avión, la reflexión es invariablemente la misma: cómo una ciudad como la nuestra no tiene resuelta una buena conexión con el aeropuerto que no pase por la sangría del taxi o la yincana de los autobuses. Supongo que, si leyeran la noticia del Casino de la Exposición tomado por los carteristas, a un tiro de piedra de uno de los monumentos más visitados de España, lo entenderían.

Por tren, por carretera y por aire, este cuerpo que es Sevilla tiene la mirada sucia y fea. Pertenece a una yonki desdentada que pide un euro, por favor, para un bocadillo.