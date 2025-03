EN su mirada está el sufrimiento de todos los camareros del mundo. Sus ojos aparentemente concentrados, superados por el estrés de atender a la vez tantas comandas, en este atiborrado chiringuito de playa del que te han hablado tanto y tan bien, mientras en el ... hilo musical suenan todos los hits del verano y al fondo se desmelenan las blancas barbas de las olas, son un recipiente insondable y sin fondo, como un vertedero hediondo, de todo lo malo que les ha reportado el oficio: salario insuficiente y en negro, recibos impagados devueltos por el banco, horas extras que quedaron en el limbo, jefes déspotas y cicateros, falta de sueño. Y lo peor, esos clientes. No todos, pero muy especialmente esos: los que siempre lo trataron como a un siervo, los que, para llamarlo, lo sisean como a un perro, o incluso dan palmadas, como si de repente hubiéramos retrocedido cinco siglos y estuviéramos en una taberna medieval; los que devuelven el plato de malas maneras porque la carne no viene al punto, los que se quejan de la tardanza en servirles, los que critican que el vino está demasiado frío, los que regatean a cara de perro cuando les llega la cuenta, a pesar de que no les duelen prendas para pedir el marisco y el pescado más caros de la carta. También los desdeñosos y suficientes, esos son casi peores que los maleducados: los que le hablan sin mirarle a los ojos, como debieron mirar los dueños a sus esclavos; los que se sobrepasan, especialmente con ellas, cuando ya llevan cinco copas de más y no miden la distancia que separa el halago del comentario soez; los que intentan bromear con ellos, con chistes que nunca tienen gracia y casi siempre resultan ofensivos, porque la supuesta broma reside en la enorme distancia que los separa: venga, hombre, no te relajes, que tenemos hambre; ¿es que has ido a coger tú mismo las coquinas?; ¡echa más ginebra, aunque me cobres doble!

Pero hoy se venga. Lo hace contigo, de manera estudiada, dolorosa. No vale de nada intentar aclararle que tú no eres como ellos; que su trabajo te produce un tremendo respeto. Que piensas que muchas veces arrastrarías por la solapa a muchos de esos clientes cretinos para que quienes se sentaran a comer fueran ellos. Es inútil, porque, para él, tú eres como todos los demás. Sabes a ciencia cierta que te ha visto con la mano levantada. Eres absolutamente consciente de que él es consciente de que lo estás reclamando desde hace más de un cuarto de hora. Pero él no mirará: seguirá haciéndose el despistado, hasta que algún otro camarero le llame la atención o, simplemente, se canse de torturarte. Porque en esa mirada que no te mira, que te desprecia, aunque sea por un rato, está el resentimiento acumulado por el sufrimiento de todos los camareros del mundo.

