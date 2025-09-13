SI uno se concentra solo en el nombre, resulta majestuoso, mitológico, casi bíblico: creador de contenidos suena a ejercicio demiúrgico, tiene una dimensión metafísica, trascendente. Es como Galactus, el Destructor de Mundos de Marvel, que le robó el nombre al mismísimo Oppenheimer, padre de la ... bomba atómica. Una bomba atómica pero que, en lugar de destruir, crea, porque eso tan sublime es lo que hacen los creadores de contenido.

Mucha gente joven está en ello ahora, dale que te pego, atiborrando las redes. Como los infiernos de Dante, la creación de contenidos está formada por círculos, y en los más ínfimos se sitúan los eternos aspirantes al vídeo viral, ese que les permita dar el salto y jugar en la Primera División, ahí donde compiten los grandes creadores de contenido, cuyo nombre se confunde con el de influencers. Quién necesita el periodismo, la información contrastada, el análisis basado en fuentes, cuando tú desde tu habitación puedes soltar cualquier monserga, y cuando lo importante no es intentar convencer sino impactar. He conocido a algunos moradores de esos círculos casi invisibles, invierten horas y horas en eso, si te ha gustado mi contenido dale un like y no olvides seguir mi canal. Hablan de fútbol, de moda, de comida, hacen turismo, recomiendan ejercicios para mantenerte en forma y van de aquí para allá, desquiciados, buscando siempre algo que enseñar que resulte novedoso o brillante o llamativo y les permita sacar un poco la cabeza. Son aspirantes a vedettes en la cola de un casting, y estarían dispuestos a todo, pero viven mal, no viven, no duermen, no socializan, solo echan horas y horas ahí, encerrados, grabando y editando, intentando mantener incorruptible el entusiasmo, ese del que hablaba Remedios Zafra en su atinado ensayo y que lo único que conduce es a la pura autoexplotación.

Ay, ¿pero y si suena la campana? ¿Pero y si llega ese día? Ese soñado día en que, por ejemplo, se te escapa un sonoro pedo en directo, durante el streaming de un videojuego, y de repente el vídeo empieza a compartirse, y lo sacan hasta en los programas de la tele, y se te acumulan los likes. Tú, que llevas cuatro años deslomándote para presentar, en vídeos que parecen desvaríos de borracho en barra americana, los trucos más desconocidos de Fortnite, de repente, convertido en una celebridad digital. Y ya, indubitadamente, el salto a los platós, hablar en las tertulias del programa de Risto, de cualquier tema aunque no tengas ni idea, eso no importa, como tampoco que no sepas cocinar cuando te inviten a Masterchef. Entonces sabrás que has alcanzado la gloria, y entenderás perfectamente a María Pombo, la creadora de contenidos e influencer, tu colega, cuando dice que quién necesita lecturas y libros, qué importa todo eso si coleccionas millones de seguidores y eres tan famoso que hasta Ibai te convoca a sus veladas.