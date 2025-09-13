Suscríbete a
ABC Premium

Quemar los días

Mamá, quiero ser creador de contenidos

¿Pero y si llega ese día en que un sonoro pedo durante un streaming se hace viral?

Daniel Ruiz

Daniel Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

SI uno se concentra solo en el nombre, resulta majestuoso, mitológico, casi bíblico: creador de contenidos suena a ejercicio demiúrgico, tiene una dimensión metafísica, trascendente. Es como Galactus, el Destructor de Mundos de Marvel, que le robó el nombre al mismísimo Oppenheimer, padre de la ... bomba atómica. Una bomba atómica pero que, en lugar de destruir, crea, porque eso tan sublime es lo que hacen los creadores de contenido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app