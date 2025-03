La violencia contra la mujer, por si no te has enterado, es una lacra. Aunque es imposible que no lo sepas: no ha quedado Ayuntamiento, instituto municipal, empresa pública o diputación provincial que no haya lanzado su campaña. De hecho, si esta mañana te das ... un garbeo por la ciudad, comprobarás de qué manera el paisaje publicitario urbano se ha convertido en una competición sobre qué institución la tiene más grande en esto de condenar la violencia machista. También, por supuesto, en la tele, en la radio y en Internet. No hay que callarse nunca. Hay que permanecer alertas. Algunas campañas son más arriesgadas y epatantes. Otras, más convencionales. Pero, por supuesto, todos, todos están contra el fuego del machismo.

En las calles no durará mucho: como los desperdicios de la cabalgata de los Reyes Magos, en poco tiempo desaparecerán los carteles de las marquesinas y de los edificios públicos. Hasta entonces, los Ayuntamientos, las Diputaciones y cualquier entidad pública con presupuesto habrán hecho un desembolso económico sustancioso, en algunos casos descomunal, para sufragar campañas bonitas y comprometidas. Y desde hoy, pensarán en la licitación del año que viene. Lo importante es no quedarse atrás, nada de medias tintas. ¡Paremos esta lacra! Es imposible saberlo, pero la tentación produce vértigo: ¿cuánto conseguiríamos recaudar si sumáramos toda la inversión en propaganda de las administraciones públicas para darse golpes en el pecho contra la violencia machista, y qué supondría esa inversión aplicada a políticas efectivas de lucha contra esta violencia más allá de la cosmética? El otro día, una amiga con décadas de experiencia en una administración pública me relataba el silenciamiento sistemático de perfiles profesionales mujeres en su organización; de qué modo el machismo actuaba soterradamente, impidiendo cualquier acceso de mujeres a puestos de responsabilidad. Esa misma administración, sin embargo, alardea sin empacho de políticas feministas, con sentidas campañas que invitan a reflexionar a la sociedad. Mi admirada Sara Mesa destiló en su fantástica novela 'Un amor' los comportamientos más arraigados, e incluso telúricos, de la violencia machista, en este caso en un entorno rural. La película de Coixet, basada en su libro, traslada con vivacidad esos comportamientos. Una historia de machismo contada por mujeres y huyendo del trazo grueso de las grandes proclamas de los anuncios institucionales que en estos días fagocitan todo el espacio público de nuestras ciudades. En el ámbito medioambiental, al lavado de cara de las grandes corporaciones para aparentar su compromiso verde se le llama Greenwashing. A esta dispendiosa zafiedad del 25N que perpetran las administraciones públicas con el dinero de todos hay que llamarlo Womenwashing.

