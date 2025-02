La vez que estuve más cerca de José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, fue cuando, siendo alcalde de Tomares, ofició la boda civil de unos amigos en el Club Zaudín. Estos amigos se separaron cuando llevaban casados pocos años, pero me consta que la ... ex pareja no le guarda ningún rencor. Fue un oficio correcto, sobrio, de simpatías medidas, eficaz. Pero sí me llevé de aquella ceremonia la sensación de que Sanz era un tipo bastante serio. Desde luego, muy lejano, quizá a años luz, del eslogan que entonces -todavía hoy es visible en muchos lugares del municipio- acompañaba toda la señalética del Ayuntamiento aljarafeño: «Tomares, ¡como a ti te gusta!».

Quien ideó semejante claim tuvo seguro en su mente al alumbrarlo ese dicho tan sevillano de «Qué te gusta el pan de pico». Que también funciona es sus otras modalidades («qué te gustan las papas con chocos»; «qué te gusta la carne con tomate») y que representa la quintaesencia de la casposidad hispalense. «Como a ti te gusta» es un tema de Rocío Jurado, pero cuando le añadimos las admirativas se convierte, plásticamente, en una frase de los dos compadres de MundoFicción ante sus cervezas en la terraza de Casa Eme. Al conocer el título del festival del montaíto y la ensaladilla que se ha celebrado en estos días en el Paseo Colón, he recordado el lema tomareño. «Con dos panes y un pico» contiene bastante dosis de caspa. Pero la caspa traspasa el nombre y alcanza también el propio fondo de la iniciativa. Tengo muchas dudas sobre la necesidad que una ciudad como la nuestra tiene de este tipo de actividades. ¿No es toda Sevilla, con su extensa oferta gastronómica, un festival del montaíto, la ensaladilla y muchas otras tapas? ¿Qué será lo siguiente? ¿Certamen de pringá? En tal caso, ¿cómo lo llamaremos? ¿«Príngate y no seas pringao»? El festival de los caracoles que se montó en Marqués de Contadero tenía un nombre mucho más cool (Caracolia) pero su sentido era igual de inconsistente y ridículo. ¿Acaso existe algo más propio en el mes de junio en Sevilla que salir a tardear en busca de los bares donde tiran buena cerveza y caracoles? Pero el culmen de la ranciedad se la lleva, probablemente, el récord del Serranito Más Grande del Mundo que se celebró en el Puente de Triana hace unas semanas. Mientras, a menos de 100 kilómetros, la costa de Huelva acogía el hito del lanzamiento del primer cohete español, aquí la imagen de marca sevillana era la muchedumbre deglutiendo un bocadillo gigante. Tengo la sensación de que la promoción de Sevilla se achabacana y empequeñece con este tipo de propuestas, más propias de pueblo que de gran ciudad. La proyección turística de la marca de la ciudad necesita una pensada: no creo que esta Sevilla sea, en definitiva, como a nosotros nos gusta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión