Resulta muy difícil escuchar las palabras de despedida del padre de Maya Villalobo a su hija sin que se te apelotone la tristeza y la rabia en la garganta. Parecida tristeza y rabia es la que produce haber asistido a través de los medios a ... la incertidumbre y el fatal final del joven Álvaro en Santa Justa. En estos días se cumple justamente un año de otra muerte que vivimos muy de cerca, la de Jesús Rosado a manos de una alimaña en Palomares del Río. Siendo padre de dos adolescentes, con edades cercanas a los tres jóvenes fallecidos, el dolor se convierte en algo insoportable.

En cuántas madrugadas, en el transcurso de este año, he imaginado que no era Jesús sino mi hijo quien recorría de regreso a casa las calles de Palomares para encontrar la inesperada muerte a la vuelta de la esquina. En los últimos días, mi hijo era el joven Álvaro regresando de fiesta por la mañana, y entrando en Santa Justa sin móvil, dinero ni billete de vuelta a Córdoba. En lugar de Maya Villalobo he visto a mi hija, porque identifico en ella las mismas cualidades que su padre Eduardo veía en la suya: «joven, madura, empática, solidaria, trabajadora, que le gustaba exprimir cada minuto del que disponía».

Hubo un momento en que todo cambió con mis hijos: cuando, un buen día, decidieron cerrar las puertas de sus dormitorios. Fue ese instante cuando se cortó el cordón umbilical. Pero en estos años he comprobado que mi cerebro tiene ojos: se abren cuando yo cierro los míos, mientras espero, de madrugada, a que vuelvan de la calle. Siendo joven, nunca entendí del todo por qué mi madre nunca se marchaba de noche a la cama y nos esperaba adormecida en el sofá del salón. Ahora lo entiendo completamente, y juro que me esfuerzo y lucho denodadamente contra los demonios que dentro de mí me animan a ser más restrictivo, a levantar vallas, a infundir miedo. Siempre gana la batalla esa parte interior que intenta a duras penas convencerme de que el riesgo es consustancial a la vida, y cada tropiezo, una enseñanza. Los cordones umbilicales con nuestros hijos, como veo el mío con mi madre, nunca acaban de cortarse del todo. De ahí esos ojos de mi cerebro que ven en la oscuridad, de ahí ese temblor que contiene el llanto en la garganta al escuchar al padre de Maya. De ahí el roto irreparable en el corazón, de ahí esta rabia.

No hice cursillos de preparación para el parto. Pero me consta que ahí nadie te prepara para lo peor de la paternidad: vivir con la sensación de que uno no es nunca solo uno, porque siempre vive con una sensación de desdoblamiento, de cuerpo disgregado, con miembros satélite que sueñan, viven, aman y sufren de forma autónoma, pero en los que cada golpe se siente como propio. Hoy todo él lo tengo amoratado de dolor pensando en esos padres.