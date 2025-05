Nos volvemos gilipollas. Siento ser tan ordinario, pero es la conclusión que extraje el otro día, tras digerir primero mi incredulidad, al ver una noticia en un informativo de la tele que hacía referencia a un reciente estudio promovido por una ONG. Según ese estudio, ... basado en una encuesta, el 37,5% de los niños afirma haber sido objeto de comentarios de personas adultas que les resultaron incómodos o molestos.

La pieza audiovisual recogía el testimonio de algunos niños participantes en la encuesta, que referían a cámara lo maltratados que se sentían por los adultos. No les daban su sitio ni escuchaban sus opiniones, decían.

No sé a ustedes, pero hay pocas cosas que me produzcan más desagrado que un niño participando en una reunión de mayores. Más aún, cuando los mayores los toman en serio. Y todavía más, cuando los niños pretenden comportarse como mayores, manifestando opiniones y pareceres más propios de adultos. Es por eso que no hay formato televisivo que me asquee más que los talent shows de niños: esas criaturas travestidas de adulto que cuentan chistes, o cantan, o bailan o cocinan, recibiendo el aplauso y la simpatía de los espectadores. Cuántos tarados mentales, me digo, no habrán generado esos programuchos.

Pero ahora resulta que deberíamos escuchar más a los niños, porque se sienten maltratados. Cuando yo era pequeño y venían amigos de mis padres a casa, mi destino era invariablemente mi habitación. Eran conversaciones de mayores, no teníamos nada que hacer allí. Algo que, en realidad, resultaba aliviador: siendo niños (y también, a decir verdad, siendo adultos), no hay nada más aburrido que una reunión de adultos.

Lo que nos faltaba ahora es escuchar a los niños. Y darles voz para que decidan cómo quieren ser educados. Todo obedece, me temo, al imperio de esa nueva sensibilidad social buenista que tiende a sobreprotegerlo y empatizar con todo. Me dice una amiga funcionaria que tiene una compañera que lleva dos años de baja por la muerte de su padre. Esta desmesura, desde luego, no es nada comparado con lo que, según leo, una empresa española muy moderna y empática ha decidido: conceder tres días de permiso retribuido a sus empleados por el fallecimiento de sus mascotas.

Cada vez que escucho la palabras cuidados, echo a correr. Yo cuido, faltaría más, a mi madre viuda. Proporciono cuidados a mis hijos, y cuido a mi mujer. También intento ser cuidadoso con los servicios y bienes públicos. Pero una cosa es cuidar y querer y otra cosa es querer como gilipollas. Los perros son perros y los niños son niños. ¿Y quién nos cuida a nosotros de acabar en manos de los apóstoles de los cuidados?