Una propuesta de Vox respaldada por el PP regula desde esta primavera el arte callejero en Sevilla. Una normativa inspirada en la que se desarrolla en otras ciudades como Cádiz o Barcelona y que ordena, en pro de la convivencia, esta actividad que no sólo ... es sustento para muchas personas, sino que, además, contribuye a la experiencia turística. Dudo que un local, en su día a día, se pare a escuchar a una aspirante a Norah Jones o al bandeonista que interpreta el 'Besame mucho'. La cosa cambia cuando somos nosotros los turistas, que incluso volvemos de la ciudad visitada con el CD a modo de souvenir y como recuerdo de esos 15 minutos mágicos que fuera de la rutina sientan mejor que un balneario.

Entre las actuaciones que organiza esta norma municipal se encuentran la de la Plaza España, donde un grupo de artistas flamencos venían quejándose de que se les estaba acribillando a multas e incluso se les retiraba los instrumentos. En sus redes sociales hacen constar que estas acciones han continuado al menos hasta hace poco más de un mes. Y es que la norma respalda que se cante y que se baile, pero sujetos a unos horarios. En fin. Además de para los artistas con pocos recursos, el monumento diseñado por Aníbal González es el objeto de deseo para cualquiera que tenga capital para organizar un evento. Más para algunos promotores musicales, que han recurrido a la vía judicial para abrir una guerra con la productora que organiza Icónica Santalucía Sevilla Fest sustentada más en recortes de prensa que en fundamentos jurídicos. También reparten estopa al Ayuntamiento, nombrando una retahíla de delitos aunque sin atribuirselos directamente. Aunque ambas partes aseguran que la concesión es absolutamente legal, han realizado movimientos para perfeccionar un acuerdo que permite el desarrollo del tercer evento con mayor impacto económico tras la Feria y la Semana Santa.

El ciclo de conciertos supone ya una marca para esta tierra, por eso no es arbitrario que el acuerdo se firme a través de Contursa. Green Cow se ha defendido esta semana atacando la «competencia mal entendida» de sus colegas de profesión y ha manifestado que está en juego algunos patrocinadores y artistas. Esto es, ha dejado entrever que si se quiere una propuesta sólida y líder hay que eliminar todo el ruido mediático y dotar al festival de estabilidad. Una tranquilidad que está buscando por su parte el Consistorio con la elaboración de una ordenanza específica para la actividad en la plaza y que ahora mismo se encuentra en período de exposición pública previa. La promotora de Icónica ya ha enviado sus propuestas, siendo una de las más acertadas la de que las tasas que se abonen por el uso de ese espacio revierta directamente en el cuidado del mismo. Es justo y necesario. El plazo para aportar sugerencias sigue abierto, que no sólo vale criticar cuando llega julio.