En marzo de 1910 se realiza el primer vuelo en Sevilla con motivo de la visionaria Semana de Aviación o Semana de Aviación Bleriot, patrocinada por la Casa Borel de París y organizada por este Ayuntamiento, de la mano de su alcalde, Antonio Halcón y ... Vinent, conde de Halcón.

Una vez constituido, en 1913, el Servicio de Aeronáutica Militar, su director, Coronel Pedro Vives Vich, recorre todo el territorio peninsular en búsqueda de terrenos aptos para su uso como campos de vuelo y establecimiento de instalaciones aeronáuticas, consiguiendo, a pesar de una dura oposición y crítica por innumerables detractores de esta nueva actividad, que el Ayuntamiento de Sevilla cediera una parcela de ochocientos (800) por trescientos (300) metros, a partir del límite sur del hipódromo para su uso como Aeródromo Militar.

Las obras comenzaron en 1915 e inmediatamente se aprueba un Plan de Enseñanza Aeronáutica, que deriva, entre otros aspectos, en la realización, en 1916, de un Curso de Observadores Aéreos, dotándose al Aeródromo de Tablada de las primeras seis aeronaves monoplanos y designando a los primeros profesores, que impartieran esta nueva enseñanza.

Pero el espaldarazo definitivo a la actividad aérea en Sevilla ocurre en el año 1920, cuando la aviación española obtuvo el respaldo y el reconocimiento del Gobierno con la promulgación, por el entonces Ministerio de la Guerra, del Decreto de 17 de marzo de 1920, por el que se crean cuatro Zonas Aéreas en España, designando a Sevilla como cabecera de la Zona Sur. Cada Zona debía tener una Base Aérea, y así se creaban en España las primeras cuatro Bases Aéreas.

La infraestructura se encomienda a la Comandancia Exenta de Ingenieros y el autor del proyecto sería el capitán de ingenieros Antonio Rodríguez Martín, proyecto que podría definirse como arquitectura regionalista, inspirado en las tendencias constructivas que estaba diseñando el genial arquitecto Aníbal González, no solo para edificios particulares sino para los futuros edificios de la Exposición Universal de Sevilla de 1929.

Tres años más tarde, el sábado 14 de abril de 1923, se inauguraba oficialmente la Base Aérea de Tablada por Sus Majestades los Reyes. Según relatan las crónicas del momento sobre las cuatro de la tarde aparecen los primeros aviones Breguet XIV procedentes del Aeródromo de Tetuán y a estos le siguieron, los Breguet XIV de Larache y de Tablada, los Havilland Hispano de Cuatro Vientos, los Havilland y Bristol de Melilla, los Martinsyde F-4 de Melilla, los aviones de caza de Getafe y por último aterrizó un Farman Goliath.

Al día siguiente, domingo 15 de abril por la mañana, se celebró una solemne entrega de Bandera a las Fuerzas de Aviación por parte de su Majestad la Reina y la imposición de la corbata de la Medalla Militar, por parte de Su Majestad el Rey, que le había sido concedida colectivamente en noviembre del año anterior al Servicio de Aviación Militar.

Desde entonces, la aviación española, militar y civil, no abandona Sevilla.

Vista aérea Aeródromo militar de Tablada en 1923 ABC

Durante las décadas de 1920 y 1930, las infraestructuras en la Base Aérea fueron creciendo con su inconfundible estilo regionalista y Tablada se erigió como aeródromo de salida de algunos de los grandes vuelos de la aviación militar española; el vuelo de los pilotos Jiménez e Iglesias en el Jesús del Gran Poder a Sudamérica, el de los pilotos de Haya y Rodríguez a Bata o el de los pilotos Barberán y Collar en el Cuatrovientos a Camagüey (Cuba).

Una vez establecida y consolidada la aviación militar en Tablada, el uso de las aeronaves para uso civil no se dejó esperar.

Así, Tablada se convertía en el aeropuerto de Sevilla, operando desde aquí las primeras líneas de compañías aéreas y en 1928 se creaba el Real aeroclub de Andalucía 'el Aero'. Igualmente, se creaban las incipientes instalaciones de la industria aeronáutica en la ciudad gracias a la creación del Parque Regional Sur, actual Maestranza Aérea de Sevilla.