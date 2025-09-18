Suscríbete a
Tribuna abierta

El rol esencial de los cónsules en un mundo interconectado

No buscamos titulares; operamos con compromiso voluntario, guiados por el servicio público y el interés mutuo entre naciones

Carlos Montesa

Como presidente de la Asociación Consular de Sevilla y cónsul honorario de Suecia para Sevilla y Huelva, he dedicado gran parte de mi vida profesional a una labor que, por naturaleza, transcurre en las sombras de la diplomacia oficial.

En un mundo globalizado, donde las ... relaciones internacionales se entretejen en la vida cotidiana, los cónsules honorarios desempeñamos un papel fundamental que merece visibilizarse. Se trata de una diplomacia de proximidad, discreta pero vital. Esta tribuna busca explicar nuestras funciones y subrayar la importancia de las misiones diplomáticas, defendiendo que son esenciales para la paz y la cooperación, aunque a menudo queden eclipsadas por el ruido de las controversias.

