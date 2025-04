La visibilidad y exposición mediática del Papa Francisco ha sido probablemente la más relevante en la historia de la Iglesia. Francisco fue elegido en un clima de máxima expectación. Cada detalle de su elección fue seguido por cientos de millones de personas gracias a los ... más de 5.000 periodistas y enviados especiales que acudieron a Roma en el Cónclave de 2013. Una expectación que aumentó cuando se conoció que se trataría del primer Papa no europeo en 1.200 años y se iban facilitando algunos detalles de su vida personal.

Francisco demostró desde el principio una capacidad singular para transmitir el mensaje a través de gestos y símbolos sencillos. Expresiones como «hagan lío», «Iglesia en salida», «hospital de campaña», «el ídolo del dinero», «la cultura del descarte», «la santidad de la puerta de al lado», «jóvenes de sofá», etc. han entrado ya a formar parte del acervo cristiano. Palabras que han conectado en estos años con miles de jóvenes, que han ido configurando un discurso singular y que han calado en la opinión pública. Una opinión pública cada vez más secularizada, pero al mismo tiempo más proclive a asumir mensajes que sean auténticos, es decir, que se «encarnen» por quienes los dicen defender.

Cualquier balance que se pretenda hacer en estos días del pontificado del Papa Francisco será a mi juicio prematuro. Sin embargo, una de las virtudes de su magisterio -que compartirán seguramente muchos profesionales de la comunicación- destacable desde ahora ha sido la sencillez. La «estrategia de comunicación» del Papa consistía en su «falta de estrategia»: la espontaneidad, la autenticidad y la proximidad eran su carta de presentación. Un camino solo al alcance de quienes encarnan y hacen propio lo que defienden.

Leí hace tiempo unas palabras del Papa que resumen bien esta idea: «la comunicación es algo que no se compra y no se vende: se da». Sin duda, un lema de vida que quienes nos dedicamos al ejercicio del Derecho solemos resumir con otro principio: «nadie da lo que no tiene».

Estoy convencido de que durante estos años la frescura y autenticidad del mensaje del Papa Francisco ha permitido a la Iglesia conectar con públicos que se sentían menos cómodos con la Fe y el mensaje de Jesucristo.

Dentro de unos días se celebrará en Roma Cónclave en el que será elegido el próximo sucesor de Pedro. Ante este gran acontecimiento, es de justicia no solo agradecer la fecundidad de una vida entregada a los demás, sino recordar que los mensajes que Francisco encarnó sobre la infinita misericordia de Dios, la cercanía a los débiles, la defensa del no nacido, el cuidado del medio ambiente o la doctrina social son mensajes «viejos» como el Evangelio y como el Evangelio «nuevos». Y que no es incompatible servir a la verdad con servir y acompañar a los demás. Con una sonrisa en los labios.