El ascensor funciona

Usted también escuchó aquella frase, tan recurrente. «Hay miles de universitarios en paro y nadie que te arregle la lavadora». En las últimas décadas, en España ha estudiado una carrera todo el que ha querido. Y se ha esforzado mínimamente, claro. Felizmente, la Universidad ha ... estado –y está– al alcance de todos. Por eso nos lanzamos de cabeza. Porque antes, como también sabe usted, la FP era el 'carro del pescao' de los estudios. El mal menor para el que no le llegaba la cosa para ir a la Facultad. «El que vale vale y el que no a Empresariales». Otra cantinela muy repetida en la época. Pues imagínese a FP mecánica o administrativo. Una salida laboral dignísima, obviamente. Pero socialmente peor vista que la Universidad. Porque cuando llega el momento de decidir, no hay un padre que prefiera que su niño o su niña haga cinco años de FP a cinco años de Universidad. No hay color. Las becas han funcionado estupendamente y el nivel de rentas nunca ha sido un problema, se ponga como se ponga quien se quiera poner. La única limitación era la intelectual, y ahí la naturaleza reparte por igual a ricos y pobres, por utilizar la simplista clasificación que hace nuestro desquiciado Gobierno. Si te esfuerzas, puedes ser universitario. Aunque sea en una carrera con un futuro más negro que el tizón. Qué le digo yo... Periodismo, por ejemplo. Ese logro social no nos lo podemos negar. La Universidad ha estado y sigue estando al alcance de la mano. Ni siquiera es cierta la falacia de la nota de corte para acceder. Existen 'trucos' que todo el que tiene hijos en esas edades conoce perfectamente. Te matriculas en un módulo de FP que luego te permita convalidar asignaturas. O en otra carrera, y haces un cambio de matrícula. Es cierto que hay titulaciones en las que la nota exigida es muy alta, pero eso se soluciona aumentando el número de plazas... o estudiando en la privada.

Ahí está el quid de la cuestión. En los últimos años se ha apostado fuerte por la FP, que está muy bien, pero se ha debilitado presupuestariamente a las universidades. Y lo mismo que los alumnos han buscado alternativas para poder acceder a la carrera deseada, ha habido quien ha visto una oportunidad de negocio en la enseñanza superior. Un negocio muy lícito y, a lo que se ve, necesario. Pero que no es nuevo. Que ya existía hace 30 años. El ascensor social del que habla Pedro Sánchez va para arriba perfectamente. Lo único que ha cambiado es que durante las últimas décadas los españoles hemos convivido en un clima de prosperidad, de armonía social. De hermanamiento incluso. Con nuestras diferencias, claro está. Pero con el espíritu de la Transición presidiendo nuestro día a día. Y en los últimos años, desde la irrupción en la vida política de la izquierda radical prejuiciosa, resentida y revanchista, todo se ha podrido. Y Sánchez ha descubierto que este clima de división y fractura social es el que más le conviene para seguir gobernando, aunque sea de la forma tan torticera que lo está haciendo. Ahora toca utilizar la Educación para dividir. También le sirven la Sanidad, el franquismo o Díaz Ayuso. Lo que haga falta. Mediocridad en Grado Superior.

