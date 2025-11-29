Antes de cumplirse el año del desembarco del sanchismo en Telefónica, vía SEPI, la compañía prepara un ERE en sus dependencias españolas que afecta a seis millares de trabajadores. A su eficaz (e independiente) presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, le fue anunciada en enero ... su destitución en el mismísimo palacio de La Moncloa, en un –otro– estrambótico arranque cesarista, en beneficio de un «hombre del presidente», Marc Murtra, ejecutor de la receta económica que define al socialismo en general y a María Jesús Montero en particular: ideologización y ruina. En su operadora televisiva, Movistar+, el submarino gubernamental se apresta a destruir más de un tercio de los puestos de trabajo (habrá 297 despidos, el 34,5% de la plantilla).

Por suerte, la motosierra no fue desenfundada a tiempo de impedir el rodaje de 'Anatomía de un instante', serie sobre la intentona golpista del 23-F-1981 basada en el libro homónimo –magistral– de Javier Cercas. Su director es Alberto Rodríguez, mascarón de proa de nuestra industria audiovisual que ha realizado un trabajo meritorio junto a su habitual equipo de colaboradores (Paco Baños, Manuela Ocón, José Manuel Moyano, etcétera… puro talento sevillano) y, sobre todo, de la mano de su guionista de cabecera, Falete Cobos. Adaptar una obra como la del escritor extremeño/gerundense, compuesta básicamente de digresiones, requiere finura de orfebre. El resultado son cuatro episodios ágiles, rigurosos y –¡milagro!– apenas escorados ideológicamente.

La historia del 'tejerazo', teorías conspiratorias aparte, quedó (bien) cerrada hace muchos años y resulta positivo, en medio de este clima neo guerra civilista alentado por el Gobierno, que una teleserie venga a refrescársela a los mayores y a contársela a los jóvenes. Alberto Rodríguez, probablemente por su deber de síntesis, ha omitido no obstante dos nombres que deberían refulgir entre los responsables de haber parado el golpe, a quienes Cercas –en la línea de todas las investigaciones serias– sí destaca en su libro.

José Aramburu Topete, onubense de Calañas, era aquel día el director de la Guardia Civil, es decir, el superior del teniente coronel Tejero que no dudó en entrar desarmado en el Congreso de los Diputados para exigir la rendición de los insurgentes. Más decisiva fue la intervención del general Guillermo Quintana Lacaci, gobernador militar de Madrid, en cuya jurisdicción estaba la División Acorazada Brunete, a cargo de José Juste, quien lo llamó para anunciarle que se disponía a marchar sobre la capital por orden de Milans del Bosch. Los tanques ya enfilaban la M-30 cuando Quintana les mandó volver a su acuartelamiento. Tan trascendental acción para salvar la democracia se la pagó tres años después ETA, siempre coherente, con una docena de tiros por la espalda. El asesino fue Henri Parot, el hideputa detenido por casualidad en 1990 en Santiponce, cuando se disponía a cometer una masacre en la jefatura de La Gavidia. Habría sido un estricto acto de justicia homenajear a estos dos héroes con unas pocas líneas de texto.