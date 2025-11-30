Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Una grieta en la responsabilidad pública

El Partido Popular defiende la solidaridad porque es lo más justo, porque lo ordena nuestra Constitución y porque define a un partido que no olvida su compromiso con el equilibrio territorial

Antonio Repullo

La responsabilidad pública es un trabajo de décadas. No un estado, sino una búsqueda constante. Exige compromiso ciudadano e instituciones sólidas. Porque sólo en un clima calmado, donde se atiendan todas las reclamaciones y los desafíos se afronten con rigor y verdad, se crean las ... condiciones precisas para una democracia plena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app