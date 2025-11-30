La responsabilidad pública es un trabajo de décadas. No un estado, sino una búsqueda constante. Exige compromiso ciudadano e instituciones sólidas. Porque sólo en un clima calmado, donde se atiendan todas las reclamaciones y los desafíos se afronten con rigor y verdad, se crean las ... condiciones precisas para una democracia plena.

El sanchismo es un larguísimo otoño para nuestros valores constitucionales. Caen fiscales y ministros. Los cimientos de nuestro ordenamiento tiemblan. Cuestionar al Tribunal Supremo y sembrar dudas en quienes creen en nuestros jueces, garantías y leyes es indigno e irresponsable.

Los populismos pescan en este mar turbio. El «todos son iguales» es una visión parcial e interesada. Pero no es cierto. Es la respuesta que los partidos dan a sus investigaciones y casos de corrupción la que mide su compromiso con la convivencia y responsabilidad pública.

El PSOE, en lugar de asumir sus escándalos, ha preferido empequeñecer nuestro Estado. Por puro interés, ha atacado a jueces, magistrados, diputados, presidentes autonómicos, periodistas… cualquiera que ponga frente a un espejo sus siglas es considerado enemigo de la democracia.

Las menciones a la soberanía popular son propias de regímenes dictatoriales latinoamericanos donde se busca el ilegítimo blindaje del Gobierno. Nuestra Constitución es clara: son tres los poderes, todos fruto del pacto ciudadano. Y no es tolerable el uso de esa soberanía como escudo para un Ejecutivo que sobrevive en minoría, en una España rota, paralizada y sin presupuestos.

En lugar de fortalecer nuestro Estado para los desafíos globales, el sanchismo lo ha adelgazado y enfermado; convertido en maquinaria poco fiable. Las consecuencias son impredecibles.

En Andalucía, con Juanma Moreno de presidente, cosemos las heridas del sanchismo con moderación y visión futura. Gestión limpia donde se toman decisiones y se asumen errores sin matices ni excusas. La ejemplaridad es actuar, no ensuciar, no repartir culpas. El Partido Popular no olvida su compromiso con la arquitectura moral de este país.

El último ataque a la lógica política es la claudicación a los intereses del independentismo catalán en financiación autonómica. Una rendición que pasa factura a Andalucía y traiciona los principios elementales de nuestra Carta Magna.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha pactado la introducción del principio de ordinalidad. Montero, una andaluza que traiciona a Andalucía para mantener al presidente Sánchez en el Gobierno.

¿Qué significa la ordinalidad? Que las comunidades ricas reciban más recursos. Es el triunfo del egoísmo fiscal frente a la igualdad y solidaridad constitucional. Es vaciar de contenido el artículo 2 de nuestra Constitución. No se pueden defender valores democráticos mientras se regala la ordinalidad a los independistas por oportunismo político.

El independentismo catalán lleva años reclamándolo: que la riqueza no viaje, que los territorios ricos abandonen la idea de España como proyecto común donde unos ayudan a otros.

Los parlamentarios andaluces, con apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, aprobaron el rechazo a la ordinalidad. Fue aquí donde se defendió primero el principio de igualdad y solidaridad. Y ahora, la ministra que votó contra la injusticia fiscal, es impulsora de este agravio, de este ataque a la salud democrática.

Este es el dilema moral que define a María Jesús Montero: ¿Defiende a Andalucía o a Pedro Sánchez? Porque poner la supervivencia de un Gobierno por encima de la dignidad de una región es traicionar lo que somos.

El PSOE se ha alineado con el ombliguismo fiscal del nacionalismo que impulsó el golpe del 1 de octubre. El Partido Popular defiende la solidaridad porque es lo más justo, porque lo ordena nuestra Constitución y porque define a un partido que no olvida su compromiso con el equilibrio territorial.

La ordinalidad es propia de un Gobierno que agoniza. Es lo que ocurre cuando la desesperación reemplaza la gobernanza, cuando se está dispuesto a cualquier cosa con tal de sumar votos. Los españoles que creen en solidaridad, igualdad y convivencia merecen saber lo que está pasando. Porque España merece más. Porque Andalucía ha emprendido un camino hacia su futuro y nadie interrumpirá sus firmes y comprometidos pasos.