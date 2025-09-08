Afinales de 2023 se anunció la puesta en marcha en la Universidad de Cádiz de un Observatorio de las Hablas andaluzas (OHA), con el fin de «materializar el respeto» al andaluz [para muchos, primera seña de identidad de la región, la segunda, para quienes anteponen ... el flamenco y la copla], mediante su «puesta en valor», lo que implica reconocer que no se le tiene (¿quiénes?) miramiento alguno. Se plantea, una vez más (¿y van?), la necesidad de -en palabras de un conocido profesor y escritor sevillano- «diseñar una verdadera política lingüística tendente a la dignificación del habla andaluza en todas las plataformas públicas, según todos los registros de modalidades cultas».

No voy a entrar en lo que cada uno entiende por (re)dignificar, ni en cómo se podría elaborar una «política lingüística» que consiga que ello afecte por igual a «todos los registros de modalidades cultas». Porque, si no se aducen hechos y fenómenos concretos, resulta imposible saber cuáles y por qué se consideran «cultas» y qué otras no lo son.

En la presentación formal del OHA se anunció que ya tenía programadas actividades «valorativas» para dos años, entre ellas, la lucha en los centros educativos contra esos tópicos que chistes archiconocidos se encargan de difundir y potenciar. Ni siquiera se descartó enseñar a «escribí n´andalûh», si bien no se les oculta que, dada la gran diversidad de las hablas andaluzas, es un «tema comprometido y complicado», un verdadero «desafío».

Pasado más de año y medio, ignoro los resultados alcanzados, por lo que no me es posible opinar acerca del grado de cumplimiento de su objetivo principal: «servir de catalizador o filtro [sic] para poder transmitir a la sociedad un verdadero conocimiento de nuestra variedad del español».

Pero sí cabe decir que no se trata, ni mucho menos, de una iniciativa pionera. «Observaciones» sobre el andaluz se han hecho desde que hubo conciencia de las innovaciones y, sobre todo, de la aceleración en las tierras meridionales de procesos de modificación de ciertos rasgos -básicamente fonéticos-, ya en marcha cuando fueron reconquistadas y repobladas por gente del norte y centro de la Península (no sólo castellanos). Y en cuanto al análisis «científico» de las hablas andaluzas, aparte algunos precedentes (como el conocido escrito Die Cantes Flamencos, que H. Schuchardt publicó en 1881), desde la elaboración a mediados del siglo pasado del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), y su publicación entre 1961 y 1973, son miles los trabajos -es verdad que de calidad desigual, por lo que resulta necesaria y urgente su filtro y criba- que se han ocupado del andaluz, hasta el punto de que quizás sólo el español hablado en México (país, no región, con casi la cuarta parte de la totalidad de los hispanohablantes) ha recibido una mayor atención.

Al no ser posible, ni procedente, hacer un mínimo balance de tan inmensa labor, y de la inabarcable bibliografía que ha generado, me limitaré a mencionar unos cuantos botones de muestra que, por serme cercanos, bien conozco, todos (muy) anteriores al Observatorio gaditano, una denominación, por cierto, no atinada, ya que sólo la acepción ´examinar atentamente´ del verbo observar encajaría con el objetivo que se pretende conseguir. Porque no creo que esté subyacente el significado del derivado observancia que alude al cumplimiento estricto de reglas, leyes y mandamientos, pues la «imposición» no tiene cabida en el ámbito de los usos idiomáticos, especialmente en el caso de las hablas andaluzas, caracterizadas por su gran heterogeneidad.

Empezaré por recordar el Congreso del Habla Andaluza que se celebró en Sevilla (marzo de 1997), primera actividad del Seminario Permanente del Habla Andaluza, fruto de un acuerdo entre la Universidad Hispalense y el Ayuntamiento de Sevilla. Además de ser la última ocasión en que coincidieron los cuatro responsables del ALEA (M. Alvar, A. Llorente, G. Salvador y J. Mondéjar), participaron con Ponencias y Comunicaciones más de 40 prestigiosos especialistas y asistieron dos centenares de profesores, estudiantes, e interesados de España y de países europeos y americanos. Las Actas se publicaron antes de acabar 1997.

Años después, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras acogió un Foro del Habla Andaluza, con sección propia en su Boletín (BRASBL), si bien la falta de apoyo y otras dificultades han frenado su desarrollo y que se alcancen los fines inicialmente propuestos.

Pero quienes más han aportado en las últimas décadas al «verdadero conocimiento» del andaluz han sido, sin duda, los miembros del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla El Español Hablado en Andalucía (EEHA), que no han cesado de organizar reuniones, cursos y Jornadas, de publicar libros (del de igual título, de A. Narbona, R. Cano y R. Morillo, han aparecido ya tres ediciones, y es de acceso libre en la Editorial Universidad de Sevilla), obras colectivas, monografías, artículos, colaboraciones en prensa…

Si el mejor modo de «poner en valor» las variedades del español hablado en Andalucía es conocerlas y darlas a conocer, queda mucho por hacer, pero habría que empezar por no seguir ignorando (en las dos acepciones del término) lo que ya sí se sabe. Y, sobre todo, por denunciar todo aquello que, lejos de favorecer su descripción objetiva y evaluación, entorpece lo uno y lo otro.

Mientras sigan haciéndose oír los que, sin haberse internado por los caminos que ya otros han explorado, creen estar «abriendo» unos nuevos a partir de cero, habrá que continuar lamentando la inutilidad del esfuerzo y el tiempo perdidos.